Цена на алюминий поднялась выше трех тысяч долларов за тонну - 02.01.2026
Цена на алюминий поднялась выше трех тысяч долларов за тонну
2026-01-02T12:39+0300
рынок
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия поднялась в пятницу выше 3 000 долларов за тонну впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 12.15 мск фьючерс на алюминий дорожал на 0,47% - до 3 010,1 доллара за тонну. Показатель впервые с 29 апреля 2022 года находится выше отметки в 3 000 долларов. По итогам прошлого года металл подорожал более чем на 17%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 0,52% - до 2 995,5 доллара. Как отмечает агентство Блумберг, поддержку котировкам оказывают ожидания дефицита предложения промышленного металла и увеличения спроса на него.
ПРАЙМ
2026
Новости
рынок
Рынок
12:39 02.01.2026
 
Цена на алюминий поднялась выше трех тысяч долларов за тонну

© РИА Новости . Александр Кряжев
Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия поднялась в пятницу выше 3 000 долларов за тонну впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.15 мск фьючерс на алюминий дорожал на 0,47% - до 3 010,1 доллара за тонну. Показатель впервые с 29 апреля 2022 года находится выше отметки в 3 000 долларов.
По итогам прошлого года металл подорожал более чем на 17%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 0,52% - до 2 995,5 доллара.
Как отмечает агентство Блумберг, поддержку котировкам оказывают ожидания дефицита предложения промышленного металла и увеличения спроса на него.
 
Рынок
 
 
