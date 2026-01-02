https://1prime.ru/20260102/tsena-866159169.html

Цена на алюминий поднялась выше трех тысяч долларов за тонну

Цена на алюминий поднялась выше трех тысяч долларов за тонну - 02.01.2026, ПРАЙМ

Цена на алюминий поднялась выше трех тысяч долларов за тонну

Биржевая цена алюминия поднялась в пятницу выше 3 000 долларов за тонну впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов. | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T12:39+0300

2026-01-02T12:39+0300

2026-01-02T12:39+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/02/866159001_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_743d05a0de282560eced2f0ce2a9bd9c.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия поднялась в пятницу выше 3 000 долларов за тонну впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 12.15 мск фьючерс на алюминий дорожал на 0,47% - до 3 010,1 доллара за тонну. Показатель впервые с 29 апреля 2022 года находится выше отметки в 3 000 долларов. По итогам прошлого года металл подорожал более чем на 17%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 0,52% - до 2 995,5 доллара. Как отмечает агентство Блумберг, поддержку котировкам оказывают ожидания дефицита предложения промышленного металла и увеличения спроса на него.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок