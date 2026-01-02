https://1prime.ru/20260102/tsena-866159169.html
Цена на алюминий поднялась выше трех тысяч долларов за тонну
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия поднялась в пятницу выше 3 000 долларов за тонну впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 12.15 мск фьючерс на алюминий дорожал на 0,47% - до 3 010,1 доллара за тонну. Показатель впервые с 29 апреля 2022 года находится выше отметки в 3 000 долларов. По итогам прошлого года металл подорожал более чем на 17%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 0,52% - до 2 995,5 доллара. Как отмечает агентство Блумберг, поддержку котировкам оказывают ожидания дефицита предложения промышленного металла и увеличения спроса на него.
