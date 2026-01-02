Турция ожидает роста в сфере туризма на рынке России и СНГ, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260102/turizm-866158182.html

АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Турция ожидает рост на 5–10% в туристической сфере на рынке России и стран СНГ в 2026 году, при этом самым высоким риском для отрасли остается высокая инфляция, сообщает в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на опрос Ассоциации туристических отелей и операторов Средиземноморья. Рост раннего бронирования со стороны российских туристов отмечается в Анталье. На фоне подорожания отдыха они чаще выбирают четырехзвездочные отели, сообщил ранее РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. "Представители отрасли ожидают роста на 5–10% как на европейском рынке, так и на рынке России и СНГ. По мнению 40% представителей отрасли, самым серьезным риском для туризма в 2026 году является высокая инфляция; 22% указывают на ценовую конкуренцию со стороны других направлений, 20% — на нехватку квалифицированного персонала", — говорится в сообщении. На вопрос о приоритетных потребностях сектора 21% представителей отрасли указали на необходимость снижения налогового бремени. Также среди запросов — стимулирование туризма в течение года, меры в области человеческих ресурсов, развитие новых рынков и минимизация влияния разницы между стоимостью и курсом валют. Туристы из России возглавили в ноябре 2025 года список иностранцев, отдыхавших в Турции. По итогам 11 месяцев того года россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. Согласно данным ведомства, в ноябре Турцию посетили более 287 тысяч граждан РФ, а за 11 месяцев — более 6,67 миллиона. Статистика за декабрь и за весь 2025 год пока не оглашена.

