Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция ожидает роста в сфере туризма на рынке России и СНГ, пишут СМИ - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/turizm-866158182.html
Турция ожидает роста в сфере туризма на рынке России и СНГ, пишут СМИ
Турция ожидает роста в сфере туризма на рынке России и СНГ, пишут СМИ - 02.01.2026, ПРАЙМ
Турция ожидает роста в сфере туризма на рынке России и СНГ, пишут СМИ
Турция ожидает рост на 5–10% в туристической сфере на рынке России и стран СНГ в 2026 году, при этом самым высоким риском для отрасли остается высокая инфляция, | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T11:35+0300
2026-01-02T11:35+0300
туризм
бизнес
турция
средиземноморье
анталья
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Турция ожидает рост на 5–10% в туристической сфере на рынке России и стран СНГ в 2026 году, при этом самым высоким риском для отрасли остается высокая инфляция, сообщает в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на опрос Ассоциации туристических отелей и операторов Средиземноморья. Рост раннего бронирования со стороны российских туристов отмечается в Анталье. На фоне подорожания отдыха они чаще выбирают четырехзвездочные отели, сообщил ранее РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. "Представители отрасли ожидают роста на 5–10% как на европейском рынке, так и на рынке России и СНГ. По мнению 40% представителей отрасли, самым серьезным риском для туризма в 2026 году является высокая инфляция; 22% указывают на ценовую конкуренцию со стороны других направлений, 20% — на нехватку квалифицированного персонала", — говорится в сообщении. На вопрос о приоритетных потребностях сектора 21% представителей отрасли указали на необходимость снижения налогового бремени. Также среди запросов — стимулирование туризма в течение года, меры в области человеческих ресурсов, развитие новых рынков и минимизация влияния разницы между стоимостью и курсом валют. Туристы из России возглавили в ноябре 2025 года список иностранцев, отдыхавших в Турции. По итогам 11 месяцев того года россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. Согласно данным ведомства, в ноябре Турцию посетили более 287 тысяч граждан РФ, а за 11 месяцев — более 6,67 миллиона. Статистика за декабрь и за весь 2025 год пока не оглашена.
https://1prime.ru/20260102/istochnik-866155630.html
турция
средиземноморье
анталья
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, турция, средиземноморье, анталья, снг
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, Анталья, СНГ
11:35 02.01.2026
 
Турция ожидает роста в сфере туризма на рынке России и СНГ, пишут СМИ

Hurriyet: Турция ожидает рост до 10% на туристическом рынке России и СНГ в 2026 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Турция ожидает рост на 5–10% в туристической сфере на рынке России и стран СНГ в 2026 году, при этом самым высоким риском для отрасли остается высокая инфляция, сообщает в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на опрос Ассоциации туристических отелей и операторов Средиземноморья.
Рост раннего бронирования со стороны российских туристов отмечается в Анталье. На фоне подорожания отдыха они чаще выбирают четырехзвездочные отели, сообщил ранее РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.
"Представители отрасли ожидают роста на 5–10% как на европейском рынке, так и на рынке России и СНГ. По мнению 40% представителей отрасли, самым серьезным риском для туризма в 2026 году является высокая инфляция; 22% указывают на ценовую конкуренцию со стороны других направлений, 20% — на нехватку квалифицированного персонала", — говорится в сообщении.
На вопрос о приоритетных потребностях сектора 21% представителей отрасли указали на необходимость снижения налогового бремени. Также среди запросов — стимулирование туризма в течение года, меры в области человеческих ресурсов, развитие новых рынков и минимизация влияния разницы между стоимостью и курсом валют.
Туристы из России возглавили в ноябре 2025 года список иностранцев, отдыхавших в Турции. По итогам 11 месяцев того года россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. Согласно данным ведомства, в ноябре Турцию посетили более 287 тысяч граждан РФ, а за 11 месяцев — более 6,67 миллиона. Статистика за декабрь и за весь 2025 год пока не оглашена.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Источник в Турции назвал решение проблемы с банковскими переводами
09:15
 
ТуризмБизнесТУРЦИЯСРЕДИЗЕМНОМОРЬЕАнтальяСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала