В Турции предупредили о возможных ограничениях в использовании F-35

АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Турция может столкнуться с ограничениями в использовании истребителей F-35, если США согласятся на их продажу Анкаре, поскольку ключевые элементы управления и доступа будут оставаться под контролем Вашингтона. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35. При этом он выразил уверенность, что Анкара ни при каких обстоятельствах не применит эти самолеты против Израиля. Сефа, комментируя заявление американского лидера, обратился к сторонникам закупки F-35 и напомнил, что ранее предупреждал о возможных ограничениях. "Я не люблю выражение "я же говорил", но иногда вынужден его использовать. Обращаюсь к поклонникам F-35! Я говорил: когда вы купите этот самолет F-35, который является источником проблем, ключ от него будет не у вас, и вы не сможете использовать его там, где не хочет ваш дядя Сэм", — сказал он. По словам собеседника агентства, слова Трампа на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по его мнению, подтверждают этот тезис: в случае поставок, отметил он, речь идет о том, что F-35 не будут использоваться против Израиля. Сефа также заявил, что ожидает реакции "тех, кто настаивает на закупке этих самолетов". Израиль и Греция лоббируют отказ США от поставок Анкаре истребителей F-35, заявил ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. Президент США Дональд Трамп заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года. Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

