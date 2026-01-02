https://1prime.ru/20260102/turtsiya-866167203.html

Turkish Airlines хочет построить крупнейший в мире грузовой терминал

2026-01-02T22:15+0300

СТАМБУЛ, 2 янв - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила в пятницу, что намерена возвести крупнейший в мире грузовой терминал, вложив в строительство более 2,3 миллиарда долларов. "Мы возводим крупнейший в мире грузовой терминал и центр кейтеринга для самолетов с инвестициями в 100 миллиардов турецких лир", - сообщила компания в соцсети X. Она отметила, что терминал сможет обрабатывать порядка 4,5 миллиона тонн грузов ежегодно. Центр кейтеринга обеспечит питанием около 500 тысяч пассажиров в сутки. Помимо этого, компания планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию два новых дата-центра и крупнейший в Европе центр обслуживания двигателей широкофюзеляжных лайнеров. Все эти инвестиции позволят трудоустроить 26 тысяч человек. Turkish Airlines перевезла за 11 месяцев 2025 года более 84 миллионов пассажиров, превзойдя показатели 2024 года, и порядка двух миллионов тонн грузов.

