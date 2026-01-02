Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Схватил за ухо": в Италии раскрыли, что Путин заставил сделать Зеленского - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/ukraina-866150842.html
"Схватил за ухо": в Италии раскрыли, что Путин заставил сделать Зеленского
"Схватил за ухо": в Италии раскрыли, что Путин заставил сделать Зеленского - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Схватил за ухо": в Италии раскрыли, что Путин заставил сделать Зеленского
Профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини прокомментировал в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano попытки Владимира... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T06:11+0300
2026-01-02T06:11+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
анкоридж
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини прокомментировал в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano попытки Владимира Зеленского включить неприемлемые пункты в мирные соглашения.По его мнению, это говорит о том, что Зеленский опасается капитуляции и не хочет проводить выборы. "Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придется предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны", — объясняет Орсини. Эксперт убежден, что Зеленский умышленно включает нереалистичные требования, чтобы препятствовать не только мирному разрешению конфликта, но и проведению выборов в Украине. "Зеленский всегда говорит, что он якобы против этого, затем (президент России Владимир. — Прим. Ред.) схватил его за ухо и буквально потащил к избирателям", — шутит Орсини. Недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Путин призвал американского коллегу и дальше придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Оба президента сошлись во мнении, что временное прекращение огня под предлогом референдума лишь задерживает разрешение конфликта. Затем Трамп встретился с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он заявил, что удалось найти общее понимание по 95 процентам вопросов урегулирования конфликта, в том числе сосредоточились на обсуждении линии соприкосновения, где также наметился прогресс. В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа, чтобы обсудить мирную инициативу. Однако достичь компромисса не удалось. Позднее Путин сообщил, что Вашингтон разделил первоначальный план, состоящий из 27 пунктов, на четыре части и предложил рассматривать их отдельно. По многим из этих пунктов остались вопросы, вызвавшие несогласие Москвы. После заявления Трампа о необходимости проведения выборов президента Украины Зеленский выразил готовность внести изменения в законодательство для их реализации. Он поручил парламенту подготовить соответствующий законопроект в течение 60–90 дней.Однако с тех пор начал выставлять новые условия, например, прекращение огня, как предварительное условие для проведения выборов. Срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы в Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всенародную мобилизацию.
https://1prime.ru/20260102/zelenskiy-866150430.html
https://1prime.ru/20260101/zelenskiy-866135577.html
https://1prime.ru/20260101/flinn-866129239.html
украина
сша
анкоридж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, сша, анкоридж, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Анкоридж, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
06:11 02.01.2026
 
"Схватил за ухо": в Италии раскрыли, что Путин заставил сделать Зеленского

IFQ: Зеленский хочет изменить мирный план, боясь капитуляции перед Россией

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини прокомментировал в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano попытки Владимира Зеленского включить неприемлемые пункты в мирные соглашения.
По его мнению, это говорит о том, что Зеленский опасается капитуляции и не хочет проводить выборы.
"Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придется предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны", — объясняет Орсини.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
"Было жестоким": СМИ узнали, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде
05:46
Эксперт убежден, что Зеленский умышленно включает нереалистичные требования, чтобы препятствовать не только мирному разрешению конфликта, но и проведению выборов в Украине.
"Зеленский всегда говорит, что он якобы против этого, затем (президент России Владимир. — Прим. Ред.) схватил его за ухо и буквально потащил к избирателям", — шутит Орсини.
Недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Путин призвал американского коллегу и дальше придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Оба президента сошлись во мнении, что временное прекращение огня под предлогом референдума лишь задерживает разрешение конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
"Близок к капитуляции". На Западе раскритиковали поведение Зеленского
Вчера, 17:26
Затем Трамп встретился с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он заявил, что удалось найти общее понимание по 95 процентам вопросов урегулирования конфликта, в том числе сосредоточились на обсуждении линии соприкосновения, где также наметился прогресс.
В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа, чтобы обсудить мирную инициативу. Однако достичь компромисса не удалось. Позднее Путин сообщил, что Вашингтон разделил первоначальный план, состоящий из 27 пунктов, на четыре части и предложил рассматривать их отдельно.
По многим из этих пунктов остались вопросы, вызвавшие несогласие Москвы. После заявления Трампа о необходимости проведения выборов президента Украины Зеленский выразил готовность внести изменения в законодательство для их реализации. Он поручил парламенту подготовить соответствующий законопроект в течение 60–90 дней.
Однако с тех пор начал выставлять новые условия, например, прекращение огня, как предварительное условие для проведения выборов.
Срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы в Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всенародную мобилизацию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Экс-советник Трампа оценил шансы Зеленского выиграть выборы на Украине
Вчера, 10:23
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШААнкориджВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала