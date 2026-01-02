https://1prime.ru/20260102/ukraina-866150842.html

"Схватил за ухо": в Италии раскрыли, что Путин заставил сделать Зеленского

2026-01-02T06:11+0300

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини прокомментировал в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano попытки Владимира Зеленского включить неприемлемые пункты в мирные соглашения.По его мнению, это говорит о том, что Зеленский опасается капитуляции и не хочет проводить выборы. "Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придется предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны", — объясняет Орсини. Эксперт убежден, что Зеленский умышленно включает нереалистичные требования, чтобы препятствовать не только мирному разрешению конфликта, но и проведению выборов в Украине. "Зеленский всегда говорит, что он якобы против этого, затем (президент России Владимир. — Прим. Ред.) схватил его за ухо и буквально потащил к избирателям", — шутит Орсини. Недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Путин призвал американского коллегу и дальше придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Оба президента сошлись во мнении, что временное прекращение огня под предлогом референдума лишь задерживает разрешение конфликта. Затем Трамп встретился с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он заявил, что удалось найти общее понимание по 95 процентам вопросов урегулирования конфликта, в том числе сосредоточились на обсуждении линии соприкосновения, где также наметился прогресс. В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа, чтобы обсудить мирную инициативу. Однако достичь компромисса не удалось. Позднее Путин сообщил, что Вашингтон разделил первоначальный план, состоящий из 27 пунктов, на четыре части и предложил рассматривать их отдельно. По многим из этих пунктов остались вопросы, вызвавшие несогласие Москвы. После заявления Трампа о необходимости проведения выборов президента Украины Зеленский выразил готовность внести изменения в законодательство для их реализации. Он поручил парламенту подготовить соответствующий законопроект в течение 60–90 дней.Однако с тех пор начал выставлять новые условия, например, прекращение огня, как предварительное условие для проведения выборов. Срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы в Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всенародную мобилизацию.

