Во Франции раскрыли необычные последствия атаки по резиденции Путина - 02.01.2026
Во Франции раскрыли необычные последствия атаки по резиденции Путина
Во Франции раскрыли необычные последствия атаки по резиденции Путина - 02.01.2026, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли необычные последствия атаки по резиденции Путина
По мнению Флориана Филиппо, лидера французской правой партии "Патриоты", новые удары украинских БПЛА могут привести к ослаблению поддержки, которую Владимир... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T06:25+0300
2026-01-02T06:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. По мнению Флориана Филиппо, лидера французской правой партии "Патриоты", новые удары украинских БПЛА могут привести к ослаблению поддержки, которую Владимир Зеленский получает от президента США Дональда Трампа, стремящегося к мирному соглашению. Об этом он заявил на своем YouTube-канале. "Зеленский, подстрекаемый своими европейскими приспешниками, не просто так говорит одно и делает другое, но и противоречит этими атаками Трампу, с которым он вроде бы все обсудил во Флориде", — отметил Филиппо. По мнению политика, тактика, избранная Киевом, может серьезно обострить ситуацию, чего следует избегать из-за возможных негативных последствий."Это неизбежно приведет к обострению ситуации, и мы видим, что это уже приводит к такому результату. Европе необходимо как можно быстрее выйти из этого кризиса", — подытожил Филиппо.В ночь на 29 декабря власти Украины попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, используя 91 беспилотник. Российские ПВО успешно отразили нападение. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, несмотря на этот инцидент, Москва не намерена выходить из диалога с Соединенными Штатами, но будет корректировать свою позицию на переговорах. Мировые лидеры, в том числе и президент США Дональд Трамп, выразили недовольство случившимся.
06:25 02.01.2026
 
Во Франции раскрыли необычные последствия атаки по резиденции Путина

Филиппо: Зеленский из-за атак БПЛА может потерять поддержку Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. По мнению Флориана Филиппо, лидера французской правой партии "Патриоты", новые удары украинских БПЛА могут привести к ослаблению поддержки, которую Владимир Зеленский получает от президента США Дональда Трампа, стремящегося к мирному соглашению. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
"Зеленский, подстрекаемый своими европейскими приспешниками, не просто так говорит одно и делает другое, но и противоречит этими атаками Трампу, с которым он вроде бы все обсудил во Флориде", — отметил Филиппо.
По мнению политика, тактика, избранная Киевом, может серьезно обострить ситуацию, чего следует избегать из-за возможных негативных последствий.
"Это неизбежно приведет к обострению ситуации, и мы видим, что это уже приводит к такому результату. Европе необходимо как можно быстрее выйти из этого кризиса", — подытожил Филиппо.
В ночь на 29 декабря власти Украины попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, используя 91 беспилотник. Российские ПВО успешно отразили нападение.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, несмотря на этот инцидент, Москва не намерена выходить из диалога с Соединенными Штатами, но будет корректировать свою позицию на переговорах. Мировые лидеры, в том числе и президент США Дональд Трамп, выразили недовольство случившимся.
Заголовок открываемого материала