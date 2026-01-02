https://1prime.ru/20260102/ukraina-866151145.html

Во Франции раскрыли необычные последствия атаки по резиденции Путина

МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. По мнению Флориана Филиппо, лидера французской правой партии "Патриоты", новые удары украинских БПЛА могут привести к ослаблению поддержки, которую Владимир Зеленский получает от президента США Дональда Трампа, стремящегося к мирному соглашению. Об этом он заявил на своем YouTube-канале. "Зеленский, подстрекаемый своими европейскими приспешниками, не просто так говорит одно и делает другое, но и противоречит этими атаками Трампу, с которым он вроде бы все обсудил во Флориде", — отметил Филиппо. По мнению политика, тактика, избранная Киевом, может серьезно обострить ситуацию, чего следует избегать из-за возможных негативных последствий."Это неизбежно приведет к обострению ситуации, и мы видим, что это уже приводит к такому результату. Европе необходимо как можно быстрее выйти из этого кризиса", — подытожил Филиппо.В ночь на 29 декабря власти Украины попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, используя 91 беспилотник. Российские ПВО успешно отразили нападение. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, несмотря на этот инцидент, Москва не намерена выходить из диалога с Соединенными Штатами, но будет корректировать свою позицию на переговорах. Мировые лидеры, в том числе и президент США Дональд Трамп, выразили недовольство случившимся.

