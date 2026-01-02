"Воинственный настрой": в Киеве набросились на Зеленского
Welt: Зеленский показал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении к украинцам
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении проявил недопустимо агрессивный настрой вместо попыток урегулировать конфликт с Россией. Такое мнение высказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве.
"Зеленский демонстрирует воинственный настрой, говоря другими словами, что они якобы хотят мира и против продолжения войны, но, тем не менее, будут сражаться и дальше", — отметил Ваннер.
По словам корреспондента, он складывается впечатление, что Киев не станет останавливаться на достигнутом и будет стараться мобилизовать помощь от европейских союзников.
"Мы слышим об этом не так часто, как о российских наступлениях на фронте, однако и украинцы не бездействуют и отнюдь не слабы в этом отношении", — подытожил он.
Глава киевского режима снова выступил с необоснованными обвинениями в адрес России в своей праздничной речи, упомянув также ряд "пострадавших" стран, таких как Абхазия и Южная Осетия.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого Путин подчеркнул необходимость придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Оба лидера согласились, что временное прекращение огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт.
Затем Трамп встретился с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи он отметил, что удалось найти взаимопонимание с Киевом по 95% обсуждаемых вопросов, хотя вопросы, касающиеся линии соприкосновения, все еще требуют обсуждения, но и там наблюдается прогресс.
В начале декабря Владимир Путин в Кремле провел встречу с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. На переговорах обсуждались ключевые аспекты мирного плана, однако компромиссного решения добиться не удалось. Президент России отметил, что Соединенные Штаты выделили 27 пунктов изначального плана, оформив их в четыре отдельных группы, предлагая обсудить их по отдельности. Однако в некоторых моментах Москва выразила свое несогласие.