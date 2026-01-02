https://1prime.ru/20260102/ukraina-866162010.html
"Этой зимой". На Западе выступили с жестким предупреждением Украине
"Этой зимой". На Западе выступили с жестким предупреждением Украине - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Этой зимой". На Западе выступили с жестким предупреждением Украине
В ближайшие зимние месяцы Украине предстоит пройти через серьёзные испытания, сообщает Politico.
2026-01-02
2026-01-02T15:28+0300
2026-01-02T15:28+0300
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В ближайшие зимние месяцы Украине предстоит пройти через серьёзные испытания, сообщает Politico. "Украина может оказаться в затруднительном положении этой зимой", — говорится в материале.Как отмечает автор материала, главными трудностями для Киева станут успешные операции российских войск и недостаточное финансовое содействие со стороны Европы. В конце декабря глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что страна сталкивается с беспрецедентным кризисом в энергетическом секторе, и предстоящая зима может стать самой тяжелой за весь период конфликта.
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В ближайшие зимние месяцы Украине предстоит пройти через серьёзные испытания, сообщает Politico.
"Украина может оказаться в затруднительном положении этой зимой", — говорится в материале.
Как отмечает автор материала, главными трудностями для Киева
станут успешные операции российских войск и недостаточное финансовое содействие со стороны Европы
В конце декабря глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что страна сталкивается с беспрецедентным кризисом в энергетическом секторе, и предстоящая зима может стать самой тяжелой за весь период конфликта.
