"Этой зимой". На Западе выступили с жестким предупреждением Украине

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В ближайшие зимние месяцы Украине предстоит пройти через серьёзные испытания, сообщает Politico. "Украина может оказаться в затруднительном положении этой зимой", — говорится в материале.Как отмечает автор материала, главными трудностями для Киева станут успешные операции российских войск и недостаточное финансовое содействие со стороны Европы. В конце декабря глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что страна сталкивается с беспрецедентным кризисом в энергетическом секторе, и предстоящая зима может стать самой тяжелой за весь период конфликта.

