Буданов* возглавит офис Зеленского - 02.01.2026
https://1prime.ru/20260102/ukraina-866163208.html
Буданов* возглавит офис Зеленского
Буданов* возглавит офис Зеленского - 02.01.2026, ПРАЙМ
Буданов* возглавит офис Зеленского
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что принял... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T17:22+0300
2026-01-02T17:22+0300
общество
украина
владимир зеленский
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156941_0:381:2047:1532_1920x0_80_0_0_b2a8a86db9472bae60aff66951e0ad1c.jpg
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. "Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства", - написал Буданов* в своем Telegram-канале. Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.*Внесен в список террористов и экстремистов
украина
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156941_0:337:2047:1872_1920x0_80_0_0_552123cbc2d0000bb11054966f438e30.jpg
общество , украина, владимир зеленский, росфинмониторинг
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Росфинмониторинг
17:22 02.01.2026
 
Буданов* возглавит офис Зеленского

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис.
"Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
*Внесен в список террористов и экстремистов
 
Общество УКРАИНА Владимир Зеленский Росфинмониторинг
 
 
