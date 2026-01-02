https://1prime.ru/20260102/ukraina-866163208.html

Буданов* возглавит офис Зеленского

Буданов* возглавит офис Зеленского - 02.01.2026, ПРАЙМ

Буданов* возглавит офис Зеленского

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что принял...

МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. "Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства", - написал Буданов* в своем Telegram-канале. Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.*Внесен в список террористов и экстремистов

