Буданов* возглавит офис Зеленского

МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. "Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства", - написал Буданов* в своем Telegram-канале. Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.*Внесен в список террористов и экстремистов
