На Западе забили тревогу из-за произошедшего в офисе Зеленского - 02.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в офисе Зеленского
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Назначение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* на должность главы офиса Владимира Зеленского обнулит шансы на достижение мирного соглашения с Россией, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Это также сделает Буданова* &lt;…&gt; одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это еще один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными", — написал он в соцсети X.Буданов* в пятницу согласился на предложение Зеленского возглавить его офис. 28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке, и в тот же день глава киевского режима подписал указ о его увольнении. Уходу Ермака предшествовали обыски в его квартире в связи с коррупционным скандалом в украинской энергетике, основным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
20:05 02.01.2026
 
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в офисе Зеленского

Кошкович: назначение Буданова главой офиса Зеленского подорвет перспективу мира на Украине

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Назначение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* на должность главы офиса Владимира Зеленского обнулит шансы на достижение мирного соглашения с Россией, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

"Это также сделает Буданова* <…> одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это еще один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными", — написал он в соцсети X.
Буданов* в пятницу согласился на предложение Зеленского возглавить его офис.

28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке, и в тот же день глава киевского режима подписал указ о его увольнении. Уходу Ермака предшествовали обыски в его квартире в связи с коррупционным скандалом в украинской энергетике, основным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
