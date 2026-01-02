На Западе забили тревогу из-за произошедшего в офисе Зеленского
Кошкович: назначение Буданова главой офиса Зеленского подорвет перспективу мира на Украине
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Назначение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* на должность главы офиса Владимира Зеленского обнулит шансы на достижение мирного соглашения с Россией, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Это также сделает Буданова* <…> одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это еще один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными", — написал он в соцсети X.
Буданов* в пятницу согласился на предложение Зеленского возглавить его офис.
28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке, и в тот же день глава киевского режима подписал указ о его увольнении. Уходу Ермака предшествовали обыски в его квартире в связи с коррупционным скандалом в украинской энергетике, основным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов