Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Узбекские железные дороги" до 2030 года закупят 20 электричек за рубежом - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260102/uzbekistan-866164748.html
"Узбекские железные дороги" до 2030 года закупят 20 электричек за рубежом
"Узбекские железные дороги" до 2030 года закупят 20 электричек за рубежом - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Узбекские железные дороги" до 2030 года закупят 20 электричек за рубежом
Компания "Узбекские железные дороги" в 2026-2030 годах закупит 20 современных электропоездов за рубежом для пригородных маршрутов из Ташкента и в регионах... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T18:36+0300
2026-01-02T18:36+0300
экономика
бизнес
ташкент
шавкат мирзиеев
узбекские железные дороги
трансмашхолдинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_232f110c6f16b4088ed5ebfff5d79593.jpg
ТАШКЕНТ, 2 янв – ПРАЙМ. Компания "Узбекские железные дороги" в 2026-2030 годах закупит 20 современных электропоездов за рубежом для пригородных маршрутов из Ташкента и в регионах страны, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, обнародованного на сайте национальной базы законодательства lex.uz. Мирзиёев своим постановлением утвердил меры по развития пассажирских перевозок на железнодорожных маршрутах внутри страны на 2026-2030 годы. "Обновление подвижного состава за счет закупки…20 современных электропоездов", - говорится в тексте документа. Президент страны поручил на первом этапе закупить 10 электровозов для местных маршрутов после изучения общественного мнения о комфортности таких перевозок. Постановлением также утвержден перечень 18 маршрутов движения электричек по местным направлениям в течение ближайших пяти лет. В ноябре в "Узбекских железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д . С 3 декабря российский электропоезд запущен по пригородному маршруту Ташкент-Ходжикент. В компании уточнили, что по итогам эксплуатации поставленного состава рассмотрят вопрос о дополнительных закупках электричек в России.
https://1prime.ru/20251230/tashkent-866091620.html
ташкент
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80821a3bbb2d8c0c8ac1c60ee0c85f1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ташкент, шавкат мирзиеев, узбекские железные дороги, трансмашхолдинг
Экономика, Бизнес, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Узбекские железные дороги, Трансмашхолдинг
18:36 02.01.2026
 
"Узбекские железные дороги" до 2030 года закупят 20 электричек за рубежом

Компания "Узбекские железные дороги" в 2026-2030 годах закупит 20 электричек за рубежом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 2 янв – ПРАЙМ. Компания "Узбекские железные дороги" в 2026-2030 годах закупит 20 современных электропоездов за рубежом для пригородных маршрутов из Ташкента и в регионах страны, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, обнародованного на сайте национальной базы законодательства lex.uz.
Мирзиёев своим постановлением утвердил меры по развития пассажирских перевозок на железнодорожных маршрутах внутри страны на 2026-2030 годы.
"Обновление подвижного состава за счет закупки…20 современных электропоездов", - говорится в тексте документа. Президент страны поручил на первом этапе закупить 10 электровозов для местных маршрутов после изучения общественного мнения о комфортности таких перевозок.
Постановлением также утвержден перечень 18 маршрутов движения электричек по местным направлениям в течение ближайших пяти лет.
В ноябре в "Узбекских железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д . С 3 декабря российский электропоезд запущен по пригородному маршруту Ташкент-Ходжикент. В компании уточнили, что по итогам эксплуатации поставленного состава рассмотрят вопрос о дополнительных закупках электричек в России.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
В Узбекистане пассажиропоток Ташкент-Москва наиболее популярен
30 декабря 2025, 21:06
 
ЭкономикаБизнесТашкентШавкат МирзиеевУзбекские железные дорогиТрансмашхолдинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала