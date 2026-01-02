"Узбекские железные дороги" до 2030 года закупят 20 электричек за рубежом

https://1prime.ru/20260102/uzbekistan-866164748.html

2026-01-02T18:36+0300

экономика

бизнес

ташкент

шавкат мирзиеев

узбекские железные дороги

трансмашхолдинг

ТАШКЕНТ, 2 янв – ПРАЙМ. Компания "Узбекские железные дороги" в 2026-2030 годах закупит 20 современных электропоездов за рубежом для пригородных маршрутов из Ташкента и в регионах страны, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, обнародованного на сайте национальной базы законодательства lex.uz. Мирзиёев своим постановлением утвердил меры по развития пассажирских перевозок на железнодорожных маршрутах внутри страны на 2026-2030 годы. "Обновление подвижного состава за счет закупки…20 современных электропоездов", - говорится в тексте документа. Президент страны поручил на первом этапе закупить 10 электровозов для местных маршрутов после изучения общественного мнения о комфортности таких перевозок. Постановлением также утвержден перечень 18 маршрутов движения электричек по местным направлениям в течение ближайших пяти лет. В ноябре в "Узбекских железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д . С 3 декабря российский электропоезд запущен по пригородному маршруту Ташкент-Ходжикент. В компании уточнили, что по итогам эксплуатации поставленного состава рассмотрят вопрос о дополнительных закупках электричек в России.

