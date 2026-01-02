https://1prime.ru/20260102/uzbekistan-866165119.html
В Узбекистане выросло производство электроэнергии
ТАШКЕНТ, 2 янв – ПРАЙМ. Производство электроэнергии в Узбекистане в 2025 году выросло на 6%, до 86,7 миллиарда кВт/ч, потребление – на 14%, до 77,1 миллиарда кВт/ч, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны.
"Производство электроэнергии: в 2024 году – 81,5 миллиарда кВт/ч, в 2025 году – 86,7 миллиарда кВт/ч. Рост 6%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго.
В частности, выработка солнечных и ветровых электростанций выросла в 2,1 раза, до 10,5 миллиарда кВт/ч.
Потребление электроэнергии по итогам прошедшего года выросло на 14%, до 77,1 миллиарда кВт/ч, уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, общая установленная мощность 148 электростанций Узбекистана
в настоящее время составляет 25,8 тысяч МВт. В том числе мощность тепловых электростанций – 17,55 тысячи МВт, солнечных – 3,9 тысячи МВт, гидроэлектростанций – 2,44 тысячи МВт, ветровых – 1,65 тысячи МВт.
Ранее пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
сообщала, что потребление электроэнергии в Узбекистане к 2030 году вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом, до 117 миллиардов кВт/ч. Это связано с ростом населения страны - до 41 миллиона человек против примерно 38 миллионов в 2025 году, а также экономики в 1,5 раза.
