В Узбекистане выросло производство электроэнергии

ТАШКЕНТ, 2 янв – ПРАЙМ. Производство электроэнергии в Узбекистане в 2025 году выросло на 6%, до 86,7 миллиарда кВт/ч, потребление – на 14%, до 77,1 миллиарда кВт/ч, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны. "Производство электроэнергии: в 2024 году – 81,5 миллиарда кВт/ч, в 2025 году – 86,7 миллиарда кВт/ч. Рост 6%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго. В частности, выработка солнечных и ветровых электростанций выросла в 2,1 раза, до 10,5 миллиарда кВт/ч. Потребление электроэнергии по итогам прошедшего года выросло на 14%, до 77,1 миллиарда кВт/ч, уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, общая установленная мощность 148 электростанций Узбекистана в настоящее время составляет 25,8 тысяч МВт. В том числе мощность тепловых электростанций – 17,55 тысячи МВт, солнечных – 3,9 тысячи МВт, гидроэлектростанций – 2,44 тысячи МВт, ветровых – 1,65 тысячи МВт. Ранее пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сообщала, что потребление электроэнергии в Узбекистане к 2030 году вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом, до 117 миллиардов кВт/ч. Это связано с ростом населения страны - до 41 миллиона человек против примерно 38 миллионов в 2025 году, а также экономики в 1,5 раза.

