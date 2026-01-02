Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали больше воды, чем обычно - 02.01.2026
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали больше воды, чем обычно
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали больше воды, чем обычно - 02.01.2026, ПРАЙМ
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали больше воды, чем обычно
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали на 100 тысяч кубометров больше воды, чем в обычные дни, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T14:13+0300
2026-01-02T14:13+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863626536_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_3cb6cd34c865071e296ba85add1ce444.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Москвичи в преддверии Нового года израсходовали на 100 тысяч кубометров больше воды, чем в обычные дни, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в преддверии Нового года возрастает водопотребление. Если в обычные дни жители столицы расходуют 2,8 - 3 миллиона кубометров воды в сутки, то в предновогоднюю ночь этот показатель составил на 100 тысяч кубометров больше. А вот уже 1 января зафиксировали минимальное водопотребление - всего 2,3 миллиона кубометров", - рассказал Бирюков Заммэра пояснил, что резкая смена нагрузки является своеобразным "стресс-тестом" для системы централизованного водоснабжения. Но благодаря своевременно сделанным расчетам и тщательной подготовке, никаких сбоев на сетях не зафиксировано. "В столице разводящая водопроводная сеть, по которой вода поступает со станций водоподготовки, превышает 13 тысяч километров. Для контроля и плавной подачи ресурса функционируют 23 водопроводных регулирующих узла, их работа учитывает сезонные и суточные колебания объемов, необходимых жителям. Все системы автоматизированы и круглосуточно находятся под контролем специалистов, что позволяет избежать нештатных ситуаций", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что качество воды строго отслеживается на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Ее состояние анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200.
2026
общество , россия
Общество , РОССИЯ
14:13 02.01.2026
 
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали больше воды, чем обычно

Москвичи перед Новым годом израсходовали на 100 тыс кубометров больше воды, чем обычно

© РИА Новости . Яков Андреев
Водопроводный кран - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Москвичи в преддверии Нового года израсходовали на 100 тысяч кубометров больше воды, чем в обычные дни, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в преддверии Нового года возрастает водопотребление. Если в обычные дни жители столицы расходуют 2,8 - 3 миллиона кубометров воды в сутки, то в предновогоднюю ночь этот показатель составил на 100 тысяч кубометров больше. А вот уже 1 января зафиксировали минимальное водопотребление - всего 2,3 миллиона кубометров", - рассказал Бирюков
Заммэра пояснил, что резкая смена нагрузки является своеобразным "стресс-тестом" для системы централизованного водоснабжения. Но благодаря своевременно сделанным расчетам и тщательной подготовке, никаких сбоев на сетях не зафиксировано.
"В столице разводящая водопроводная сеть, по которой вода поступает со станций водоподготовки, превышает 13 тысяч километров. Для контроля и плавной подачи ресурса функционируют 23 водопроводных регулирующих узла, их работа учитывает сезонные и суточные колебания объемов, необходимых жителям. Все системы автоматизированы и круглосуточно находятся под контролем специалистов, что позволяет избежать нештатных ситуаций", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что качество воды строго отслеживается на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Ее состояние анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200.
 
