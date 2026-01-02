Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ перебросили на сумское направление штурмовиков нацбата "Арей" - 02.01.2026, ПРАЙМ
ВСУ перебросили на сумское направление штурмовиков нацбата "Арей"
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. ВСУ перебросили на сумское направление штурмовиков нацбата "Арей", который ранее понес большие потери в ходе "курской авантюры", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Из-за низкой боеспособности и морально-психологического состояния 116-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в Краснопольский район переброшены подразделения 253-го отдельного штурмового полка "Арей" (ранее 253-го отдельного штурмового батальона 129-й отдельной бригады территориальной обороны), состоящего из идейных нацистов, для проведения контратак и восстановления утраченных позиций в районе Высокого", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. ВСУ перебросили на сумское направление штурмовиков нацбата "Арей", который ранее понес большие потери в ходе "курской авантюры", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за низкой боеспособности и морально-психологического состояния 116-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в Краснопольский район переброшены подразделения 253-го отдельного штурмового полка "Арей" (ранее 253-го отдельного штурмового батальона 129-й отдельной бригады территориальной обороны), состоящего из идейных нацистов, для проведения контратак и восстановления утраченных позиций в районе Высокого", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
Заголовок открываемого материала