Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/vsu-866162816.html
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода - 02.01.2026, ПРАЙМ
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода
Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T17:18+0300
2026-01-02T17:18+0300
общество
белгород
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_faec3e226aa2d9771bd242e0bfb3dd0c.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Враг нанёс ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы. Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков на платформе Max. В сообщении уточняется, что в результате атаки выбиты окна в частном доме и около 40 квартирах в трёх многоквартирных домах. Также повреждено коммерческое здание, семь автомобилей посечено осколками. "Все оперативные службы работают на местах. Последствия уточняются", - добавил губернатор
белгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_239610adcdef8bb77078248c3ad489fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , белгород, всу
Общество , БЕЛГОРОД, ВСУ
17:18 02.01.2026
 
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, пострадали две мирные жительницы

© РИА Новости . Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Враг нанёс ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы. Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков на платформе Max.
В сообщении уточняется, что в результате атаки выбиты окна в частном доме и около 40 квартирах в трёх многоквартирных домах. Также повреждено коммерческое здание, семь автомобилей посечено осколками.
"Все оперативные службы работают на местах. Последствия уточняются", - добавил губернатор
 
ОбществоБЕЛГОРОДВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала