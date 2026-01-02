https://1prime.ru/20260102/vsu-866162816.html

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода - 02.01.2026, ПРАЙМ

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода

Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T17:18+0300

2026-01-02T17:18+0300

2026-01-02T17:18+0300

общество

белгород

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_faec3e226aa2d9771bd242e0bfb3dd0c.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Враг нанёс ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы. Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков на платформе Max. В сообщении уточняется, что в результате атаки выбиты окна в частном доме и около 40 квартирах в трёх многоквартирных домах. Также повреждено коммерческое здание, семь автомобилей посечено осколками. "Все оперативные службы работают на местах. Последствия уточняются", - добавил губернатор

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белгород, всу