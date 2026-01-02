https://1prime.ru/20260102/vsu-866162816.html
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода - 02.01.2026, ПРАЙМ
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода
Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. | 02.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Враг нанёс ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы. Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков на платформе Max. В сообщении уточняется, что в результате атаки выбиты окна в частном доме и около 40 квартирах в трёх многоквартирных домах. Также повреждено коммерческое здание, семь автомобилей посечено осколками. "Все оперативные службы работают на местах. Последствия уточняются", - добавил губернатор
