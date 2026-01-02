https://1prime.ru/20260102/vtb-866157883.html
ВТБ стал банком-оператором "Пушкинской карты"
ВТБ стал банком-оператором "Пушкинской карты" - 02.01.2026
ВТБ стал банком-оператором "Пушкинской карты"
ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты, на сегодняшний день заявление на перевыпуск подали более 4 миллионов самых активных ее владельцев
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты, на сегодняшний день заявление на перевыпуск подали более 4 миллионов самых активных ее владельцев, сообщает пресс-служба. "1 января 2026 года ВТБ стал банком-оператором федеральной программы "Пушкинская карта". Теперь молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить ее в ВТБ и потратить 5000 рублей на посещение театров, музеев, выставок, концертов и киносеансов по всей стране", - говорится в сообщении. В 2025 году ВТБ заранее начал собирать заявления на выпуск Пушкинской карты в ВТБ. На сегодняшний день заявление на перевыпуск подали более 4 миллионов самых активных ее владельцев. С 1 января карта нового банка-оператора стала доступна молодым людям, которые подали заявление заранее. Программа "Пушкинская карта" по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. ВТБ с 2026 года становится банком-оператором программы "Пушкинская карта", получив этот проект в рамках интеграции его прежнего оператора - "Почта банка".
ВТБ стал банком-оператором "Пушкинской карты"
С января 2026 года ВТБ стал банком-оператором программы "Пушкинская карта"