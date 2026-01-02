Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увеличат размер некоторых социальных выплат - 02.01.2026
В России увеличат размер некоторых социальных выплат
В России увеличат размер некоторых социальных выплат - 02.01.2026, ПРАЙМ
В России увеличат размер некоторых социальных выплат
Размер ряда социальных выплат в России увеличился с 1 января 2026 года, в частности, прожиточный минимум вырос до 18 939 рублей, сообщили в пресс-службе... | 02.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Размер ряда социальных выплат в России увеличился с 1 января 2026 года, в частности, прожиточный минимум вырос до 18 939 рублей, сообщили в пресс-службе Госдумы. "С 1 января вступили в силу законы, в соответствии с которыми увеличивается размер ряда социальных выплат для граждан", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что были увеличены прожиточный минимум - до 18 939 рублей – и ряд социальных выплат, а также страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, они были проиндексированы на 7,6%. "Все необходимые для этого средства заложены в федеральном бюджете на 2026–2028 годы", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента. По его словам, минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 20 процентных пунктов, теперь он составляет 27 093 рубля, это будет способствовать увеличению зарплат для порядка 4,5 миллионов человек. Володин напомнил, что ранее задачу увеличения МРОТ опережающими темпами поставил президент России Владимир Путин: к 2030 году он должен составить не менее 35 тысяч рублей. Пресс-служба добавила, что согласно еще одному вступившему в силу закону, территориальные органы Социального фонда России теперь смогут осуществлять региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, доходы которых не достигают прожиточного минимума в регионе. Это изменение касается регионов, где власти подпишут соглашения с Соцфондом РФ о передаче этих полномочий, и закон упрощает систему назначения выплат, уточнили в Госдуме.
14:41 02.01.2026
 
В России увеличат размер некоторых социальных выплат

Размер ряда социальных выплат в России увеличился с 1 января 2026 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Размер ряда социальных выплат в России увеличился с 1 января 2026 года, в частности, прожиточный минимум вырос до 18 939 рублей, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"С 1 января вступили в силу законы, в соответствии с которыми увеличивается размер ряда социальных выплат для граждан", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что были увеличены прожиточный минимум - до 18 939 рублей – и ряд социальных выплат, а также страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, они были проиндексированы на 7,6%.
"Все необходимые для этого средства заложены в федеральном бюджете на 2026–2028 годы", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
По его словам, минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 20 процентных пунктов, теперь он составляет 27 093 рубля, это будет способствовать увеличению зарплат для порядка 4,5 миллионов человек.
Володин напомнил, что ранее задачу увеличения МРОТ опережающими темпами поставил президент России Владимир Путин: к 2030 году он должен составить не менее 35 тысяч рублей.
Пресс-служба добавила, что согласно еще одному вступившему в силу закону, территориальные органы Социального фонда России теперь смогут осуществлять региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, доходы которых не достигают прожиточного минимума в регионе.
Это изменение касается регионов, где власти подпишут соглашения с Соцфондом РФ о передаче этих полномочий, и закон упрощает систему назначения выплат, уточнили в Госдуме.
 
РОССИЯ Общество РФ Вячеслав Володин Владимир Путин Госдума Социальный фонд
 
 
