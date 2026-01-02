Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет контролировать". В США внезапно высказались о Запорожской АЭС - 02.01.2026
"Будет контролировать". В США внезапно высказались о Запорожской АЭС
"Будет контролировать". В США внезапно высказались о Запорожской АЭС - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Будет контролировать". В США внезапно высказались о Запорожской АЭС
Вопрос Запорожской атомной электростанции стал серьезным препятствием на пути к мирному разрешению конфликта на Украине, сообщает The New York Times."Владимир... | 02.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Вопрос Запорожской атомной электростанции стал серьезным препятствием на пути к мирному разрешению конфликта на Украине, сообщает The New York Times."Владимир Зеленский заявил, что Украина и США прошли 90 процентов пути к мирному соглашению. Оставшиеся 10 процентов все еще являются предметом спора о том, кто будет контролировать крупнейшую в Европе атомную электростанцию", — говорится в публикации.Газета подчеркивает, что ЗАЭС рассматривается как жизненно важный энергетический актив из-за ее огромной генерирующей мощности, которой "хватит для обеспечения электроэнергией страны среднего размера, например Португалии".Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров по Украине обсуждается возможность совместного контроля над Запорожской атомной станцией.Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Владимир Джабаров сравнил тему совместного управления Запорожской АЭС с предложением совместно управлять автозаводами в ФРГ.В Москве неоднократно подчеркивали, что реальной угрозой для ЗАЭС и её сотрудников являются безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это крупнейшая атомная станция в Европе, состоящая из шести энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года управление станцией перешло к российским специалистам. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 года они находятся в режиме холодного останова.
20:12 02.01.2026
 
"Будет контролировать". В США внезапно высказались о Запорожской АЭС

NYT: ЗАЭС стала камнем преткновения в мирных переговорах по Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Вопрос Запорожской атомной электростанции стал серьезным препятствием на пути к мирному разрешению конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

"Владимир Зеленский заявил, что Украина и США прошли 90 процентов пути к мирному соглашению. Оставшиеся 10 процентов все еще являются предметом спора о том, кто будет контролировать крупнейшую в Европе атомную электростанцию", — говорится в публикации.
Газета подчеркивает, что ЗАЭС рассматривается как жизненно важный энергетический актив из-за ее огромной генерирующей мощности, которой "хватит для обеспечения электроэнергией страны среднего размера, например Португалии".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров по Украине обсуждается возможность совместного контроля над Запорожской атомной станцией.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Владимир Джабаров сравнил тему совместного управления Запорожской АЭС с предложением совместно управлять автозаводами в ФРГ.

В Москве неоднократно подчеркивали, что реальной угрозой для ЗАЭС и её сотрудников являются безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это крупнейшая атомная станция в Европе, состоящая из шести энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года управление станцией перешло к российским специалистам. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 года они находятся в режиме холодного останова.
