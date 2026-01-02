Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей - 02.01.2026
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей - 02.01.2026, ПРАЙМ
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей
Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T09:27+0300
2026-01-02T09:27+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864742103_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_99074c2f5b412425843447c58c04d518.jpg
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости. Так, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей. В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли работники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондов (257,8 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей). В топ десять также вошли издатели программного обеспечения, которые в среднем зарабатывали 244 тысячи рублей, а также разработчики программного обеспечения с 223,5 тысячи. Также занятые на добыче газа получали 223,1 тысячи рублей, в пассажирских воздушных перевозках - 221 тысячу, а в некоторых финансовых посреднических компаниях – 213,9 тысячи. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
РОССИЯ
09:27 02.01.2026
 
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей

Перестрахование стало единственной отраслью, где средняя зарплата превысила 400 тыс руб

МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей.
В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли работники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондов (257,8 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей).
В топ десять также вошли издатели программного обеспечения, которые в среднем зарабатывали 244 тысячи рублей, а также разработчики программного обеспечения с 223,5 тысячи. Также занятые на добыче газа получали 223,1 тысячи рублей, в пассажирских воздушных перевозках - 221 тысячу, а в некоторых финансовых посреднических компаниях – 213,9 тысячи.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
 
