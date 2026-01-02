"Было жестоким": СМИ узнали, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде
WP: общение Трампа с Зеленским во Флориде было жестоким и оскорбительным
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Общение президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде носило крайне негативный характер, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата.
"Один высокопоставленный дипломат, следящий за переговорами, заявил, что обращение Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго было "грубым, оскорбительным и даже жестоким" и продемонстрировало "полное и абсолютное невежество"", — говорится в материале.
По информации газеты, украинская сторона была сильно разочарована тем, что американский лидер положительно оценил позицию России по вопросу украинского урегулирования.
"Это, вероятно, задело больше всего", — цитируются в материале слова американского дипломата.
Оба лидера согласилисб, что временное прекращение огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт. Позже Трамп встретился с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. После переговоров он сообщил, что достигнуто взаимопонимание по 95 процентам вопросов урегулирования, а тема линии соприкосновения остается в стадии обсуждения, но и в этом вопросе есть успехи.
В начале декабря Путин провел встречу в Кремле с специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны обсудили детали мирной инициативы, но не смогли прийти к общему решению. Как позднее отметил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов начального плана на четыре части и предложил рассматривать их по отдельности. Он уточнил, что обсудил чуть ли не все из них, но были моменты, с которыми Москва не согласна.