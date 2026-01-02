https://1prime.ru/20260102/zelenskiy-866157749.html
СМИ заметили важную деталь в новогоднем обращении Зеленского
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение боевым действиям с Россией, пишет The Hill."Зеленский выступил с более длинной речью, посвященной почти исключительно войне", — говорится в публикации.Журналисты указали, что речь Владимира Путина была короче и затронула тему единства народов России.В пятницу находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что Зеленский продемонстрировал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки наладить мирный диалог с Россией.
