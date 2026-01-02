https://1prime.ru/20260102/zelenskiy-866157749.html

СМИ заметили важную деталь в новогоднем обращении Зеленского

СМИ заметили важную деталь в новогоднем обращении Зеленского - 02.01.2026, ПРАЙМ

СМИ заметили важную деталь в новогоднем обращении Зеленского

Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение боевым действиям с Россией, пишет The Hill. | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T11:09+0300

2026-01-02T11:09+0300

2026-01-02T11:09+0300

общество

киев

россия

владимир зеленский

владимир путин

die welt

the hill

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение боевым действиям с Россией, пишет The Hill."Зеленский выступил с более длинной речью, посвященной почти исключительно войне", — говорится в публикации.Журналисты указали, что речь Владимира Путина была короче и затронула тему единства народов России.В пятницу находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что Зеленский продемонстрировал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки наладить мирный диалог с Россией.

https://1prime.ru/20260101/plan-866134528.html

https://1prime.ru/20260101/plan-866134664.html

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, die welt, the hill