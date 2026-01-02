Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ заметили важную деталь в новогоднем обращении Зеленского - 02.01.2026
СМИ заметили важную деталь в новогоднем обращении Зеленского
2026-01-02T11:09+0300
2026-01-02T11:09+0300
общество
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
die welt
the hill
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение боевым действиям с Россией, пишет The Hill."Зеленский выступил с более длинной речью, посвященной почти исключительно войне", — говорится в публикации.Журналисты указали, что речь Владимира Путина была короче и затронула тему единства народов России.В пятницу находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что Зеленский продемонстрировал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки наладить мирный диалог с Россией.
киев
общество , киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, die welt, the hill
Общество , Киев, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Die Welt, The Hill
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение боевым действиям с Россией, пишет The Hill.
"Зеленский выступил с более длинной речью, посвященной почти исключительно войне", — говорится в публикации.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе
Вчера, 16:47
Журналисты указали, что речь Владимира Путина была короче и затронула тему единства народов России.
В пятницу находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что Зеленский продемонстрировал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки наладить мирный диалог с Россией.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
"Ударит еще сильнее". В США выступили с инициативой по отношению к России
Вчера, 17:00
 
Общество Киев РОССИЯ Владимир Зеленский Владимир Путин Die Welt The Hill
 
 
