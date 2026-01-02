Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали о росте спроса на зимнюю одежду в 2025 году - 02.01.2026, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о росте спроса на зимнюю одежду в 2025 году
Аналитики рассказали о росте спроса на зимнюю одежду в 2025 году - 02.01.2026, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о росте спроса на зимнюю одежду в 2025 году
Россияне в 2025 году заметно чаще покупали зимнюю одежду: например, спрос на шапки подскочил вдвое, и практически столько же - на зимнюю обувь, подсчитали для... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T09:26+0300
2026-01-02T09:26+0300
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году заметно чаще покупали зимнюю одежду: например, спрос на шапки подскочил вдвое, и практически столько же - на зимнюю обувь, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Варежки в среднем приобретали за 490 рублей, что на 17% ниже показателей прошлого года. При этом спрос на них вырос на 11%. Перчатки покупали в среднем за 538 рублей - на 16% дешевле, чем годом ранее, а количество продаж увеличилось на 35%. Аналогичное снижение среднего чека зафиксировано и в категории зимних шапок - на 16%, до 567 рублей, при этом спрос на них вырос в два раза, - к такому выводу пришли аналитики, проведя исследование обезличенных данных продаж с 1 января по 25 декабря прошлого года. Единственной категорией, где была зафиксирована положительная ценовая динамика, стали зимние ботинки. Их средняя стоимость увеличилась на 5% и составила 2 261 рубль, при этом спрос на эту категорию вырос на 76%. Зимние сапоги стали приобретать на 84% чаще, при этом средний чек составил 2 276 рублей, что на 1% ниже прошлогодних значений. Средняя цена термобелья снизилась на 12% - до 1 411 рублей, при этом объём продаж в этой категории вырос на 33%.
09:26 02.01.2026
 
Аналитики рассказали о росте спроса на зимнюю одежду в 2025 году

"Атол": россияне в 2025 году стали чаще покупать зимнюю одежду и обувь

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Женщина чистит машину от снега. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году заметно чаще покупали зимнюю одежду: например, спрос на шапки подскочил вдвое, и практически столько же - на зимнюю обувь, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Варежки в среднем приобретали за 490 рублей, что на 17% ниже показателей прошлого года. При этом спрос на них вырос на 11%. Перчатки покупали в среднем за 538 рублей - на 16% дешевле, чем годом ранее, а количество продаж увеличилось на 35%. Аналогичное снижение среднего чека зафиксировано и в категории зимних шапок - на 16%, до 567 рублей, при этом спрос на них вырос в два раза, - к такому выводу пришли аналитики, проведя исследование обезличенных данных продаж с 1 января по 25 декабря прошлого года.
Единственной категорией, где была зафиксирована положительная ценовая динамика, стали зимние ботинки. Их средняя стоимость увеличилась на 5% и составила 2 261 рубль, при этом спрос на эту категорию вырос на 76%.
Зимние сапоги стали приобретать на 84% чаще, при этом средний чек составил 2 276 рублей, что на 1% ниже прошлогодних значений. Средняя цена термобелья снизилась на 12% - до 1 411 рублей, при этом объём продаж в этой категории вырос на 33%.
Автоэксперт предупредил об опасности умных машин зимой
19 декабря 2025, 03:03
 
