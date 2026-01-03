https://1prime.ru/20260103/akr-866171241.html

В АКРА рассказали, когда средняя ставка по ипотеке опустится ниже 20%

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках опустится ниже 20% уже в 2026 году, однако до уровня в 15% будет еще долго уменьшаться, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "При прочих равных условиях в следующем году ставки, наверняка, пробьют 20%, однако ожидать ощутимого снижения не стоит – до 15% мы будем еще долго идти", - считает она, добавив, что на конец года средние ставки находились на уровне 21-22% годовых. Носова отметила, что уровень ипотечной ставки в 15% годовых, безусловно, привлекательнее для россиян, чем действующие в настоящее время. "Вместе с тем даже такой уровень хоть и повышает шансы на качественное обслуживание ипотечных кредитов, но все же является финансово тяжелым для среднестатистического гражданина", - заключила аналитик. Банк России начал снижать ключевую ставку в июне прошлого года и затем еще четыре раза, в результате показатель опустился до 16% годовых – уровня, который наблюдался с конца 2023 года до июля 2024 года.

