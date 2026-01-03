Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о разработке мер по защите от "схемы Долиной"
В Госдуме рассказали о разработке мер по защите от "схемы Долиной" - 03.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о разработке мер по защите от "схемы Долиной"
В Госдуме рассказали, что меры по защите от "схемы Долиной" могут быть приняты в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T08:15+0300
2026-01-03T08:15+0300
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В Госдуме рассказали, что меры по защите от "схемы Долиной" могут быть приняты в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). "Ситуация, конечно, простимулировала активную работу. Фракция "Справедливая Россия", которую я представляю, она как раз предложила законопроект с мерами. Очевидно, их могут дополнить другими разумными идеями. Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников", - сообщил Аксаков. "После решения Верховного суда, я думаю, что вторичка вздохнула, граждане поняли, что они более-менее защищены", - добавил депутат. По его словам, очевидно, что надо прописывать нормы, которые позволяют более смело покупать жилье на вторичке. В том числе Госдума предложила ввести период охлаждения на неделю, чтобы деньги на депозите были заблокированы на тот период, когда осуществляется сделка. А когда договоры заключили, тогда деньги переходят продавцу, добавил Аксаков. "И есть предложение о том, чтобы деньги все-таки перечислялись и фиксировались, что они передаются тому лицу, которое продает квартиру, а не каким-то сторонним, вторым лицам", - сообщил он. Другое предложение - чтобы такие операции осуществлялись только безналичным путем, не с помощью наличных денег. "Это пресечет и канал таких недобросовестных операций, когда якобы квартира по одной цене продается, а на самом деле по другой. А если вы законно операцию осуществляете, то вам нечего бояться", - заключил депутат. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд, который 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках и отменил предыдущие судебные решения.
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В Госдуме рассказали, что меры по защите от "схемы Долиной" могут быть приняты в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной").
"Ситуация, конечно, простимулировала активную работу. Фракция "Справедливая Россия", которую я представляю, она как раз предложила законопроект с мерами. Очевидно, их могут дополнить другими разумными идеями. Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников", - сообщил Аксаков.
"После решения Верховного суда, я думаю, что вторичка вздохнула, граждане поняли, что они более-менее защищены", - добавил депутат.
По его словам, очевидно, что надо прописывать нормы, которые позволяют более смело покупать жилье на вторичке. В том числе Госдума предложила ввести период охлаждения на неделю, чтобы деньги на депозите были заблокированы на тот период, когда осуществляется сделка. А когда договоры заключили, тогда деньги переходят продавцу, добавил Аксаков.
"И есть предложение о том, чтобы деньги все-таки перечислялись и фиксировались, что они передаются тому лицу, которое продает квартиру, а не каким-то сторонним, вторым лицам", - сообщил он.
Другое предложение - чтобы такие операции осуществлялись только безналичным путем, не с помощью наличных денег. "Это пресечет и канал таких недобросовестных операций, когда якобы квартира по одной цене продается, а на самом деле по другой. А если вы законно операцию осуществляете, то вам нечего бояться", - заключил депутат.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности.
В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд, который 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках и отменил предыдущие судебные решения.
 
