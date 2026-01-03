https://1prime.ru/20260103/arizona-866169711.html
В горах Аризоны упал частный вертолет
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Частный вертолет упал в горах американского штата Аризона, спасатели пытаются добраться до места крушения, сообщил офис шерифа округа Пинал.
"Около 11.00 (21.00 мск - ред.) офис шерифа округа Пинал получил сообщения о крушении вертолёта в горах неподалеку от Телеграф-Каньон, к югу от города Супериор штат Аризона. На место выехали сотрудники офиса шерифа и зрительно обнаружили один частный вертолёт, потерпевший крушение", - говорится в сообщении офиса в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
На данный момент информация о пострадавших не подтверждена, так как спасательные службы продолжают работу по доступу к удалённому месту крушения.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) взяли расследование на себя. FAA ввело временное ограничение полётов над районом происшествия в целях безопасности.
По информации телеканале ABC, FAA также подтвердило, что на борту вертолёта находились четыре человека.
