Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В горах Аризоны упал частный вертолет - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/arizona-866169711.html
В горах Аризоны упал частный вертолет
В горах Аризоны упал частный вертолет - 03.01.2026, ПРАЙМ
В горах Аризоны упал частный вертолет
Частный вертолет упал в горах американского штата Аризона, спасатели пытаются добраться до места крушения, сообщил офис шерифа округа Пинал. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T05:29+0300
2026-01-03T05:29+0300
общество
рф
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866169711.jpg?1767407367
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Частный вертолет упал в горах американского штата Аризона, спасатели пытаются добраться до места крушения, сообщил офис шерифа округа Пинал. "Около 11.00 (21.00 мск - ред.) офис шерифа округа Пинал получил сообщения о крушении вертолёта в горах неподалеку от Телеграф-Каньон, к югу от города Супериор штат Аризона. На место выехали сотрудники офиса шерифа и зрительно обнаружили один частный вертолёт, потерпевший крушение", - говорится в сообщении офиса в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). На данный момент информация о пострадавших не подтверждена, так как спасательные службы продолжают работу по доступу к удалённому месту крушения. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) взяли расследование на себя. FAA ввело временное ограничение полётов над районом происшествия в целях безопасности. По информации телеканале ABC, FAA также подтвердило, что на борту вертолёта находились четыре человека.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, facebook
Общество , РФ, Facebook
05:29 03.01.2026
 
В горах Аризоны упал частный вертолет

В Аризоне упал частный вертолет, спасатели пытаются добраться до места крушения

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Частный вертолет упал в горах американского штата Аризона, спасатели пытаются добраться до места крушения, сообщил офис шерифа округа Пинал.
"Около 11.00 (21.00 мск - ред.) офис шерифа округа Пинал получил сообщения о крушении вертолёта в горах неподалеку от Телеграф-Каньон, к югу от города Супериор штат Аризона. На место выехали сотрудники офиса шерифа и зрительно обнаружили один частный вертолёт, потерпевший крушение", - говорится в сообщении офиса в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
На данный момент информация о пострадавших не подтверждена, так как спасательные службы продолжают работу по доступу к удалённому месту крушения.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) взяли расследование на себя. FAA ввело временное ограничение полётов над районом происшествия в целях безопасности.
По информации телеканале ABC, FAA также подтвердило, что на борту вертолёта находились четыре человека.
 
ОбществоРФFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала