Атаки США затронули мирных граждан, заявил министр обороны Венесуэлы

КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы выясняют информацию о возможных раненых и погибших среди мирного населения после атак США, сообщил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес. "Боливарианские национальные вооружённые силы информируют всё мировое сообщество о том, что в ранние часы сегодняшнего дня, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства Соединённых Штатов Северной Америки… В настоящее время ведётся сбор информации о раненых и погибших", - заявил министр в видеообращении. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

