https://1prime.ru/20260103/ataka-866182400.html
Атака США на Венесуэлу ударит по мировой экономике, считает аналитик
Атака США на Венесуэлу ударит по мировой экономике, считает аналитик - 03.01.2026, ПРАЙМ
Атака США на Венесуэлу ударит по мировой экономике, считает аналитик
Атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий для мировой экономики и усилению напряженности в Черном море, высказал свое мнение в... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:43+0300
2026-01-03T15:43+0300
2026-01-03T15:43+0300
мировая экономика
венесуэла
сша
черное море
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg
АНКАРА, 3 янв - ПРАЙМ. Атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий для мировой экономики и усилению напряженности в Черном море, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости финансовый аналитик и экономический обозреватель Берат Кызыл. В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны. По словам собеседника агентства, эскалация вокруг Венесуэлы отразится на странах Латинской Америки и может запустить "целую череду разрушительных последствий" для глобальных рынков. "Глобальная экономика зазвучит тревожным сигналом", - сказал эксперт. Собеседник РИА Новости также отметил, что на фоне развития ситуации возможно усиление напряженности в Эгейском, Средиземном и Черном морях.
венесуэла
сша
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_2cbaa569af3df46140a6bbc101d51d2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венесуэла, сша, черное море, дональд трамп, николас мадуро
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Черное море, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Атака США на Венесуэлу ударит по мировой экономике, считает аналитик
Кызыл: атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий в экономике