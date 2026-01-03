https://1prime.ru/20260103/ataka-866182400.html

Атака США на Венесуэлу ударит по мировой экономике, считает аналитик

Атака США на Венесуэлу ударит по мировой экономике, считает аналитик - 03.01.2026, ПРАЙМ

Атака США на Венесуэлу ударит по мировой экономике, считает аналитик

Атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий для мировой экономики и усилению напряженности в Черном море, высказал свое мнение в... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T15:43+0300

2026-01-03T15:43+0300

2026-01-03T15:43+0300

мировая экономика

венесуэла

сша

черное море

дональд трамп

николас мадуро

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg

АНКАРА, 3 янв - ПРАЙМ. Атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий для мировой экономики и усилению напряженности в Черном море, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости финансовый аналитик и экономический обозреватель Берат Кызыл. В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны. По словам собеседника агентства, эскалация вокруг Венесуэлы отразится на странах Латинской Америки и может запустить "целую череду разрушительных последствий" для глобальных рынков. "Глобальная экономика зазвучит тревожным сигналом", - сказал эксперт. Собеседник РИА Новости также отметил, что на фоне развития ситуации возможно усиление напряженности в Эгейском, Средиземном и Черном морях.

венесуэла

сша

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венесуэла, сша, черное море, дональд трамп, николас мадуро