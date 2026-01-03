https://1prime.ru/20260103/banki-866183776.html
В Госдуме посчитали, сколько банки заработают в 2026 году
В Госдуме посчитали, сколько банки заработают в 2026 году - 03.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме посчитали, сколько банки заработают в 2026 году
В Госдуме считают, что прибыль российских банков в 2026 году может вернуться на рекордный уровень 2024 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:58+0300
2026-01-03T15:58+0300
2026-01-03T15:58+0300
финансы
рф
госдума
банк россия
россия
анатолий аксаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 3 янв- ПРАЙМ. В Госдуме считают, что прибыль российских банков в 2026 году может вернуться на рекордный уровень 2024 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Чистая прибыль банков РФ в 2024 году обновила рекорд - 4,039 триллиона рублей против 3,3 триллиона рублей в 2023 году. В ноябре Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе. "В 2026 году прибыль может вернуться на рекордный уровень 2024 года благодаря росту объемов кредитования по мере снижения ключевой ставки", - сказал Аксаков. По его словам, в прошлом году рекордные доходы были получены за счет бурного роста кредитования и высокой деловой активности, а также снижения отчислений в резервы. "В 2025 году банковская прибыль может снизиться ненамного - примерно на десятую часть. Причины - замедление кредитования из-за высоких ставок и ужесточения регулирования, увеличение резервов по потенциально проблемным кредитам, рост операционных расходов и уменьшение процентных доходов", - уточнил депутат.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, госдума, банк россия, россия, анатолий аксаков
Финансы, РФ, Госдума, банк Россия, РОССИЯ, Анатолий Аксаков
В Госдуме посчитали, сколько банки заработают в 2026 году
Аксаков считает, что прибыль банков в 2026 году может вернуться на рекордный уровень
МОСКВА, 3 янв- ПРАЙМ. В Госдуме считают, что прибыль российских банков в 2026 году может вернуться на рекордный уровень 2024 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Чистая прибыль банков РФ
в 2024 году обновила рекорд - 4,039 триллиона рублей против 3,3 триллиона рублей в 2023 году. В ноябре Банк России
уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе.
"В 2026 году прибыль может вернуться на рекордный уровень 2024 года благодаря росту объемов кредитования по мере снижения ключевой ставки", - сказал Аксаков
.
По его словам, в прошлом году рекордные доходы были получены за счет бурного роста кредитования и высокой деловой активности, а также снижения отчислений в резервы.
"В 2025 году банковская прибыль может снизиться ненамного - примерно на десятую часть. Причины - замедление кредитования из-за высоких ставок и ужесточения регулирования, увеличение резервов по потенциально проблемным кредитам, рост операционных расходов и уменьшение процентных доходов", - уточнил депутат.