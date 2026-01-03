Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Белоруссии осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы - 03.01.2026
МИД Белоруссии осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
Министерство иностранных дел Белоруссии категорически осудило вооруженную агрессию США против Венесуэлы и заявило о поддержке законного правительства страны. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:34+0300
2026-01-03T15:34+0300
мировая экономика
общество
венесуэла
сша
мид белоруссии
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76160/17/761601715_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_5adb3540ead1035d2b3c78012b1286cc.jpg
МИНСК, 3 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Белоруссии категорически осудило вооруженную агрессию США против Венесуэлы и заявило о поддержке законного правительства страны. "Министерство иностранных дел Республики Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла, и рассматривает ее как прямую угрозу международному миру и безопасности. Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В документе подчеркивается, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым. "Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы", заявили в белорусском МИД.
венесуэла
сша
мировая экономика, общество, венесуэла, сша, мид белоруссии, оон, мид
Мировая экономика, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, США, МИД Белоруссии, ООН, МИД
15:34 03.01.2026
 
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
МИНСК, 3 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Белоруссии категорически осудило вооруженную агрессию США против Венесуэлы и заявило о поддержке законного правительства страны.
"Министерство иностранных дел Республики Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла, и рассматривает ее как прямую угрозу международному миру и безопасности. Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В документе подчеркивается, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым.
"Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы", заявили в белорусском МИД.
 
