2026-01-03T03:29+0300
2026-01-03T03:29+0300
2026-01-03T03:52+0300
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Индийские предприниматели рассчитывают занять в российской экономике место, освободившееся после ухода западных компаний, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани. "В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада", - заявил Котвани. Он также отметил, что в России наблюдается интерес к индийской фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам. При этом основными трудностями при выходе на российский рынок глава бизнес-альянса назвал банковские услуги, недоработки в логистике и сложности с оформлением соответствующей документации. В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран. Он также отметил, что российские предприятия готовы нарастить закупку товаров и услуг у Индии с учетом профицита в торговом балансе.
Индийский бизнес рассчитывает занять в российской экономике место Запада
Глава IBA Котвани: индийский бизнес рассчитывает занять в экономике России место Запада
