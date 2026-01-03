Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индийский бизнес рассчитывает занять в российской экономике место Запада - 03.01.2026
Индийский бизнес рассчитывает занять в российской экономике место Запада
2026-01-03T03:29+0300
2026-01-03T03:52+0300
экономика
россия
индия
рф
владимир путин
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Индийские предприниматели рассчитывают занять в российской экономике место, освободившееся после ухода западных компаний, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани. "В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада", - заявил Котвани. Он также отметил, что в России наблюдается интерес к индийской фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам. При этом основными трудностями при выходе на российский рынок глава бизнес-альянса назвал банковские услуги, недоработки в логистике и сложности с оформлением соответствующей документации. В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран. Он также отметил, что российские предприятия готовы нарастить закупку товаров и услуг у Индии с учетом профицита в торговом балансе.
индия
рф
03:29 03.01.2026 (обновлено: 03:52 03.01.2026)
 
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Индийские предприниматели рассчитывают занять в российской экономике место, освободившееся после ухода западных компаний, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.
"В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада", - заявил Котвани.
Он также отметил, что в России наблюдается интерес к индийской фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам.
При этом основными трудностями при выходе на российский рынок глава бизнес-альянса назвал банковские услуги, недоработки в логистике и сложности с оформлением соответствующей документации.
В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран. Он также отметил, что российские предприятия готовы нарастить закупку товаров и услуг у Индии с учетом профицита в торговом балансе.
 
