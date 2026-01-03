Индийский бизнес рассчитывает занять в российской экономике место Запада

https://1prime.ru/20260103/biznes-866168740.html

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Индийские предприниматели рассчитывают занять в российской экономике место, освободившееся после ухода западных компаний, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани. "В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада", - заявил Котвани. Он также отметил, что в России наблюдается интерес к индийской фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам. При этом основными трудностями при выходе на российский рынок глава бизнес-альянса назвал банковские услуги, недоработки в логистике и сложности с оформлением соответствующей документации. В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран. Он также отметил, что российские предприятия готовы нарастить закупку товаров и услуг у Индии с учетом профицита в торговом балансе.

