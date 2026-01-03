https://1prime.ru/20260103/blyuda-866173329.html

В Госдуме предложили добавить в школьное меню новогодние блюда

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутат ГД Сардана Авксентьева предложили добавить в школьное меню новогодние блюда. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным внести изменения в рекомендуемые Роспотребнадзором примерные меню для школ, дополнив их возможностью включения праздничных новогодних блюд в рацион школьников в первые две недели после зимних каникул (первых две учебных недели января) с периодичностью 1–2 раза в неделю", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время меню школ формально одинаково в обычные дни и сразу после больших праздников, без элементов, отражающих новогоднюю культуру, значимую для детей. В этой связи парламентарии считают необходимым внести изменения в нормативные документы, регулирующие организацию школьного питания. По мнению депутатов, салат "Оливье" может быть приготовлен в облегчённой рецептуре (с минимально жирной заправкой и использованием разрешённых ингредиентов), традиционные мандарины как символ праздника могут предлагаться детям в рамках рекомендованной фруктовой порции обеда, блюдо "заливное" – из постного отварного мяса или рыбы с натуральным желе, а праздничная выпечка – в формате полезных изделий с умеренным содержанием сахара. "Реализация данной меры позволит сделать питание в школьных столовых более праздничным, продлить у детей ощущение новогодних каникул, а также создать в столовой атмосферу домашнего уюта и тем самым облегчить возвращение к учебе после длительного отдыха", - заключается в документе.

