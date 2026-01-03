https://1prime.ru/20260103/boevik-866168647.html

В иранской провинции Кум боевик пытался совершить теракт

иран

сша

израиль

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Вооруженный боевик пытался совершить террористический акт в провинции Кум, расположенной в центре Ирана, на фоне развернувшейся волны протестов и беспорядков в республике, заявил заместитель губернатора иранской провинции Кум по вопросам безопасности Мортаза Хейдари. "В результате действий врагов Ирана, в особенности президента США и премьер-министра Израиля, некоторые стремятся посеять хаос во всем Иране. Сегодня в Куме один из вооруженных боевиков, связанный с террористическими группировками, намеревался убить прохожих, взорвав гранату. Однако граната случайно взорвалась у него в руках, что привело к его гибели", - сказал Хейдари, его слова приводит иранское агентство Tasnim. Ранее иранские СМИ также сообщали, что протестующие совершают нападения на сотрудников сил правопорядка Ирана. Как передавало агентство Fars, на западе Ирана трое человек погибли, 17 человек пострадали при нападении на сотрудников полиции. В то же время на юго-западе страны погибли по меньшей мере два человека, несколько полицейских пострадали. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

