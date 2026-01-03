https://1prime.ru/20260103/chp-866191012.html

В Запорожской области 33 тысячи абонентов остались без света

2026-01-03T22:01+0300

бердянск

запорожская область

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – ПРАЙМ. Авария обесточила 33 тысячи абонентов Запорожской области, без света в том числе город Бердянск, восстановительные работы займут около двух часов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Город Бердянск, Бердянский муниципальный округ и часть Мелитопольского городского округа остались без электроснабжения в результате аварии. Электричество отсутствует у 33 тысяч абонентов области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что, по прогнозам энергетиков, восстановительные работы займут около двух часов.

