В Туапсе ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции - 03.01.2026
В Туапсе ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Энергетики ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции в Туапсе, сообщил глава округа Сергей Бойко. "Авария на тяговой подстанции Кривеноковское-РЖД... Энергетики ведут восстановительные работы", - написал Бойко в своем Telegram-канале. Он добавил, что без электроснабжения остались села Кривеньковское, Георгиевское, Анастасиевка, а также аулы Малое Псеушко и Большое Псеушко.
2026
ржд, общество
РЖД, Общество
23:26 03.01.2026
 
В Туапсе ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции

Бойко: в Туапсе ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Энергетики ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции в Туапсе, сообщил глава округа Сергей Бойко.
"Авария на тяговой подстанции Кривеноковское-РЖД... Энергетики ведут восстановительные работы", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что без электроснабжения остались села Кривеньковское, Георгиевское, Анастасиевка, а также аулы Малое Псеушко и Большое Псеушко.
