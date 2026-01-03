https://1prime.ru/20260103/chp-866193801.html

В Туапсе ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции

В Туапсе ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции

2026-01-03T23:26+0300

ржд

общество

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Энергетики ведут восстановительные работы после аварии на тяговой подстанции в Туапсе, сообщил глава округа Сергей Бойко. "Авария на тяговой подстанции Кривеноковское-РЖД... Энергетики ведут восстановительные работы", - написал Бойко в своем Telegram-канале. Он добавил, что без электроснабжения остались села Кривеньковское, Георгиевское, Анастасиевка, а также аулы Малое Псеушко и Большое Псеушко.

ржд, общество