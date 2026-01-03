https://1prime.ru/20260103/chp-866193995.html

В Чувашии пять человек пострадали в ДТП

В Чувашии пять человек пострадали в ДТП

2026-01-03T23:29+0300

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 янв - ПРАЙМ. Пять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Чувашии, сообщает МВД республики. Столкновение автомобиля "Лада Гранта" и микроавтобуса "Мерседес" (маршрут №535, "Алатырь-Чебоксары) произошло 3 января в 16.30 на 15 километре автодороги Чебоксары-Сурское, возле населённого пункта Большие Катраси. "По первоначальной информации, водитель"Лада Гранта" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с маршруткой. От удара легковушку выбросило в кювет. В момент ДТП в микроавтобусе было восемь пассажиров, четверых для осмотра доставили в больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель "Гранты" с травмой ноги также доставлена в больницу. По факту ДТП назначена проверка, выясняются обстоятельства аварии. "Водители прошли процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный", - подчеркивается в сообщении.

