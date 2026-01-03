https://1prime.ru/20260103/chp-866194478.html
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
