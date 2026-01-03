В России проработают ужесточение ответственности для дропперов

https://1prime.ru/20260103/dropper-866174108.html
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать ужесточение ответственности для дропперов и усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в рамках борьбы с кибермошенниками, сообщает пресс-служба кабмина. "Также будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них – активизация обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через ГИС "Антифрод", ужесточение противодействия дропперам, усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства и за непринятие антифрод-мер", - сказано в сообщении. Также среди инициатив - установление солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам из-за мошенничества, если операторы и банки не предприняли меры противодействия. "Срок – до 10 апреля 2026 года с представлением промежуточного доклада до 10 февраля 2026 года", - уточняется в сообщении.
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать ужесточение ответственности для дропперов и усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в рамках борьбы с кибермошенниками, сообщает
пресс-служба кабмина.
"Также будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них – активизация обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через ГИС "Антифрод", ужесточение противодействия дропперам, усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства и за непринятие антифрод-мер", - сказано в сообщении.
Также среди инициатив - установление солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам из-за мошенничества, если операторы и банки не предприняли меры противодействия.
"Срок – до 10 апреля 2026 года с представлением промежуточного доклада до 10 февраля 2026 года", - уточняется в сообщении.