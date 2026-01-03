https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866172861.html

Аналитики РАН назвали главные риски для мировой экономики в 2026 году

финансы

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

ран

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Главными рисками для мировой экономики в 2026 году могут стать кризис компаний техсектора на фондовом рынке, последствия торговых войн и волна банкротств в реальном и финансовом секторах, следует из прогнозов Российской академии наук (РАН), с которыми ознакомилось РИА Новости. "Главные экономические риски 2026 года - это, во-первых, взрыв пузыря бигтеха на фондовом рынке; во-вторых, отложенный эффект торговых войн; в-третьих, волна банкротств перегруженных долгом компаний реального сектора и финансовых структур", - прогнозируют аналитики РАН. Инвесторы, которые направляют инвестиции в компании техсектора, находятся "в ловушке", поскольку неясно, окупятся ли их вложения на фондовом рынке, отмечается в исследовании. "Для того чтобы принести достаточную прибыль инвесторам, к 2030 году выручка должна вырасти в 100 раз", - объясняют эксперты. Помимо этого, мировая экономика уязвима из-за высокого уровня государственного долга в ряде стран. Особенно критична ситуация в США, где ежегодные процентные выплаты по задолженности достигли 1 триллиона долларов - это уже 3,2% от ВВП страны и третья крупнейшая статья расходов бюджета после здравоохранения и социального обеспечения, отмечают аналитики. Одновременно с этим эксперты полагают, что уровень неопределенности в мировой экономике снизился. "Практическая реализации тарифной политики США показала, что администрация Дональда Трампа, несмотря на политические декларации, демонстрирует склонность к достижению рациональных компромиссов с торговыми партнерами Соединенных Штатов, особенно если сталкивается, как, например, в случае Китая, с весомыми контраргументами", - поясняют аналитики РАН.

