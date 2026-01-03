https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866190179.html

"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан

"Газпром" 29 декабря установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан, сообщила компания.

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Газпром" 29 декабря установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан, сообщила компания. "Газпром" установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан. Рекорд зафиксирован 29 декабря. В этот же день "Газпром Армения" обеспечила рекордные поставки газа потребителям Армении из своей газотранспортной системы", - говорится в сообщении. В то же время, как сообщает компания, Европа продолжает активно сокращать запасы газа в подземных хранилищах. Так, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 31 декабря отбор из европейских подземных хранилищ газа обновил предыдущий максимум для этого дня.

