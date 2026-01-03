Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан - 03.01.2026
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан - 03.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан
"Газпром" 29 декабря установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан, сообщила компания. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T21:36+0300
2026-01-03T21:36+0300
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Газпром" 29 декабря установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан, сообщила компания. "Газпром" установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан. Рекорд зафиксирован 29 декабря. В этот же день "Газпром Армения" обеспечила рекордные поставки газа потребителям Армении из своей газотранспортной системы", - говорится в сообщении. В то же время, как сообщает компания, Европа продолжает активно сокращать запасы газа в подземных хранилищах. Так, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 31 декабря отбор из европейских подземных хранилищ газа обновил предыдущий максимум для этого дня.
21:36 03.01.2026
 
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан

"Газпром" 29 декабря установил новый абсолютный рекорд суточных поставок газа в Казахстан

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Газпром" 29 декабря установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан, сообщила компания.
"Газпром" установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан. Рекорд зафиксирован 29 декабря. В этот же день "Газпром Армения" обеспечила рекордные поставки газа потребителям Армении из своей газотранспортной системы", - говорится в сообщении.
В то же время, как сообщает компания, Европа продолжает активно сокращать запасы газа в подземных хранилищах. Так, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 31 декабря отбор из европейских подземных хранилищ газа обновил предыдущий максимум для этого дня.
"Газпром" оценил запасы газа в хранилищах Европы
