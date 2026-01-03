"Росатом" работает с Китаем по привлечению заемного финансирования
Лихачев: "Росатом" ведет работу с КНР по привлечению заемного финансирования
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Росатом" ведет работу с китайскими партнерами по привлечению заемного финансирования в юанях, в том числе панда-облигаций, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы получили наивысший возможный рейтинг в Китайской Народной Республике. И ведём сейчас работу по привлечению этого заёмного финансирования уже в юанях, на международном рынке, выпуская облигации, соответственно, уже в Китайской Народной Республике. Работа такая с регулятором идет. Работа по привлечению облигаций, в частности панда-облигаций китайских, она еще у нас, так сказать, на стадии начальной. Но, тем не менее, вот этот опыт и получение рейтинга есть, остался вопрос техники", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он рассказал и о других планах "Росатома" по привлечению инвестиций. "Идет разговор о привлечении инвестора и в проект "Аккую". Идет разговор о привлечении инвесторов в наши проекты, связанные с развитием Северного морского пути. Ну и здесь, в России, у нас очень много партнерств, тысячи проектов и десятки тысяч партнеров", - отметил гендиректор "Росатома".
Панда-облигации (panda bonds) - облигации иностранных эмитентов, номинированные в китайских юанях и размещённые на внутреннем рынке материкового Китая. Название получили в честь национального символа Китая - большой панды.