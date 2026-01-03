"Росатом" в 2025 году получил зарубежную выручку в 16,5 миллиарда долларов

https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866191465.html
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Росатом" в 2025 году получил зарубежную выручку в объеме 16,5 миллиарда долларов, следует из данных госкорпорации. "За 2025 год до 16,5 миллиарда долларов возросла зарубежная выручка", - говорится в материалах "Росатома" к интервью генерального директора атомной госкорпорации Алексея Лихачева телеканалу "Россия 24". Кроме того, согласно этим материалам, в 2025 году портфель зарубежных заказов "Росатома" на весь жизненный цикл составил 200 миллиардов долларов.
