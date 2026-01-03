"Росатом" рассчитывает начать строительство блока АЭС "Пакш-2" в феврале
Лихачев: "Росатом" рассчитывает начать строительство блока АЭС "Пакш-2" в феврале
Росатом. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Росатом" рассчитывает на начало строительства энергоблока №1 АЭС "Пакш-2" в Венгрии в первой декаде февраля нынешнего года, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
В интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал о планах по заливке "первого бетона" в основание реакторного здания будущего энергоблока №1 АЭС "Пакш-2" - это будет фактическое начало сооружения новой атомной станции.
"Мы получили возможность добавить скорости в реализацию этого проекта. Очень надеемся, что в первой декаде февраля доложим лидерам уже о проведении этого мероприятия. Именно "первый бетон" является не только технологически важным отрезком работы по строительству, но и уже окончательно вносит станцию в реестр МАГАТЭ как создающегося объекта использования атомной энергии", - сказал Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В начале ноябре 2025 года проект АЭС "Пакш-2" получил разрешение на переход к работам по заливке "первого бетона" (фактическому началу строительства) на энергоблоке №1.
По изначальным планам, заливка "первого бетона" на энергоблоке №1 АЭС "Пакш-2" должна была состояться в марте 2025 года, но ее отложили из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне 2025-го глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год.
После визита в Вашингтон в ноябре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты. В декабре 2025-го управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, Центральным банком и национальным клиринговым центром РФ.