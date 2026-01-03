https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866191716.html

"Росатом" рассчитывает начать строительство блока АЭС "Пакш-2" в феврале

"Росатом" рассчитывает начать строительство блока АЭС "Пакш-2" в феврале - 03.01.2026, ПРАЙМ

"Росатом" рассчитывает начать строительство блока АЭС "Пакш-2" в феврале

"Росатом" рассчитывает на начало строительства энергоблока №1 АЭС "Пакш-2" в Венгрии в первой декаде февраля нынешнего года, заявил генеральный директор... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T22:31+0300

2026-01-03T22:31+0300

2026-01-03T22:32+0300

венгрия

сша

будапешт

алексей лихачев

петер сийярто

виктор орбан

пакш-2

аэс "пакш"

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Росатом" рассчитывает на начало строительства энергоблока №1 АЭС "Пакш-2" в Венгрии в первой декаде февраля нынешнего года, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал о планах по заливке "первого бетона" в основание реакторного здания будущего энергоблока №1 АЭС "Пакш-2" - это будет фактическое начало сооружения новой атомной станции. "Мы получили возможность добавить скорости в реализацию этого проекта. Очень надеемся, что в первой декаде февраля доложим лидерам уже о проведении этого мероприятия. Именно "первый бетон" является не только технологически важным отрезком работы по строительству, но и уже окончательно вносит станцию в реестр МАГАТЭ как создающегося объекта использования атомной энергии", - сказал Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В начале ноябре 2025 года проект АЭС "Пакш-2" получил разрешение на переход к работам по заливке "первого бетона" (фактическому началу строительства) на энергоблоке №1. По изначальным планам, заливка "первого бетона" на энергоблоке №1 АЭС "Пакш-2" должна была состояться в марте 2025 года, но ее отложили из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне 2025-го глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. После визита в Вашингтон в ноябре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты. В декабре 2025-го управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, Центральным банком и национальным клиринговым центром РФ.

https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866190864.html

венгрия

сша

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, сша, будапешт, алексей лихачев, петер сийярто, виктор орбан, пакш-2, аэс "пакш", росатом