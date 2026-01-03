"Росатом" начнет с 2026 года выводить подконтрольные ему компании на IPO

https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866191904.html
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Росатом" планирует с 2026 года начать выводить подконтрольные ему компании на IPO, начнет с группы компаний "Медскан", сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Есть соответствующая программа. Это требует определенной подготовки. Но выход на IPO наших компаний, очевидно, начнется с компаний медицинских в текущем году", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". На вопрос, с какой компании планируется начать, Лихачев ответил: "Медскан". Группа компаний "Медскан" - один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России. "Медскан" и "Росатом" выступают стратегическими партнерами с равным акционерным участием (50/50), реализуя совместную модель управления.
