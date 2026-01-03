https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866191904.html

"Росатом" начнет с 2026 года выводить подконтрольные ему компании на IPO

"Росатом" начнет с 2026 года выводить подконтрольные ему компании на IPO - 03.01.2026, ПРАЙМ

"Росатом" начнет с 2026 года выводить подконтрольные ему компании на IPO

"Росатом" планирует с 2026 года начать выводить подконтрольные ему компании на IPO, начнет с группы компаний "Медскан", сообщил генеральный директор атомной... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T22:33+0300

2026-01-03T22:33+0300

2026-01-03T22:33+0300

технологии

финансы

алексей лихачев

росатом

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Росатом" планирует с 2026 года начать выводить подконтрольные ему компании на IPO, начнет с группы компаний "Медскан", сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Есть соответствующая программа. Это требует определенной подготовки. Но выход на IPO наших компаний, очевидно, начнется с компаний медицинских в текущем году", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". На вопрос, с какой компании планируется начать, Лихачев ответил: "Медскан". Группа компаний "Медскан" - один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России. "Медскан" и "Росатом" выступают стратегическими партнерами с равным акционерным участием (50/50), реализуя совместную модель управления.

https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866190864.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, алексей лихачев, росатом, мировая экономика