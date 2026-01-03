"Росатом" в 2025 году привлек в свои проекты 200 миллиардов рублей

https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866192039.html
россия
алексей лихачев
росатом
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Росатом" в 2025 году привлек в свои проекты инвестиции общим объемом в 200 миллиардов рублей, что практически в 1,7 раза выше плана, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Финансово-экономические модели строительства АЭС - "сложные, с очень длительным периодом возврата инвестиций", отметил Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "Это заставляет нас особым образом относиться к привлечению ресурсов. Наши планы были привлечь на рынке 120 миллиардов рублей. Мы привлекли 200. Это значит, что инвестор нам доверяет", - сказал глава "Росатома".
