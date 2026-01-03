https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866192169.html

Выручка "Росатома" в открытой части превысила три триллиона рублей

2026-01-03T22:41+0300

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в открытой, гражданской части в 2025 году превысила 3 триллиона рублей, из них около 1,5 триллионов рублей составила выручка по новым продуктам в рамках так называемых проектов технологического суверенитета, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы превысили выручку... в три триллиона рублей в открытой части, и вот половина ее, практически ровно половина – это те проекты, те направления, которые мы создали за последние годы, их уже более ста высокотехнологичных направлений. Мы отладили наше сотрудничество с целым рядом традиционных партнеров, в первую очередь с Курчатовским институтом, разработан целый ряд новых программ, особенно бы я подчеркнул программы в ядерной медицине и в термояде", - сказал Лихачев. Он также отметил партнерство атомной и космической отраслей РФ. "Наш альянс с "Роскосмосом" в отдельном федеральном проекте, и налунная космическая станция, и мегаваттного класса двигатель для ракет - это вклад атомной энергетики в освоении ближнего и дальнего космоса", - пояснил Лихачев.

