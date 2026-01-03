Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка "Росатома" в открытой части превысила три триллиона рублей - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866192169.html
Выручка "Росатома" в открытой части превысила три триллиона рублей
Выручка "Росатома" в открытой части превысила три триллиона рублей - 03.01.2026, ПРАЙМ
Выручка "Росатома" в открытой части превысила три триллиона рублей
Выручка "Росатома" в открытой, гражданской части в 2025 году превысила 3 триллиона рублей, из них около 1,5 триллионов рублей составила выручка по новым... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T22:41+0300
2026-01-03T22:41+0300
технологии
россия
рф
алексей лихачев
росатом
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_ed2531ccfd740cd55d66596f18fb05d6.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в открытой, гражданской части в 2025 году превысила 3 триллиона рублей, из них около 1,5 триллионов рублей составила выручка по новым продуктам в рамках так называемых проектов технологического суверенитета, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы превысили выручку... в три триллиона рублей в открытой части, и вот половина ее, практически ровно половина – это те проекты, те направления, которые мы создали за последние годы, их уже более ста высокотехнологичных направлений. Мы отладили наше сотрудничество с целым рядом традиционных партнеров, в первую очередь с Курчатовским институтом, разработан целый ряд новых программ, особенно бы я подчеркнул программы в ядерной медицине и в термояде", - сказал Лихачев. Он также отметил партнерство атомной и космической отраслей РФ. "Наш альянс с "Роскосмосом" в отдельном федеральном проекте, и налунная космическая станция, и мегаваттного класса двигатель для ракет - это вклад атомной энергетики в освоении ближнего и дальнего космоса", - пояснил Лихачев.
https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866192039.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_36e1a0b35fa8d52d5aea36f45939145d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, алексей лихачев, росатом, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, РФ, Алексей Лихачев, Росатом, Роскосмос
22:41 03.01.2026
 
Выручка "Росатома" в открытой части превысила три триллиона рублей

Лихачев: выручка "Росатома" в открытой части превысила 3 триллиона рублей в 2025 году

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в открытой, гражданской части в 2025 году превысила 3 триллиона рублей, из них около 1,5 триллионов рублей составила выручка по новым продуктам в рамках так называемых проектов технологического суверенитета, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы превысили выручку... в три триллиона рублей в открытой части, и вот половина ее, практически ровно половина – это те проекты, те направления, которые мы создали за последние годы, их уже более ста высокотехнологичных направлений. Мы отладили наше сотрудничество с целым рядом традиционных партнеров, в первую очередь с Курчатовским институтом, разработан целый ряд новых программ, особенно бы я подчеркнул программы в ядерной медицине и в термояде", - сказал Лихачев.
Он также отметил партнерство атомной и космической отраслей РФ. "Наш альянс с "Роскосмосом" в отдельном федеральном проекте, и налунная космическая станция, и мегаваттного класса двигатель для ракет - это вклад атомной энергетики в освоении ближнего и дальнего космоса", - пояснил Лихачев.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
"Росатом" в 2025 году привлек в свои проекты 200 миллиардов рублей
22:39
 
ТехнологииРОССИЯРФАлексей ЛихачевРосатомРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала