Глава МИД Бельгии призвал привлечь Мадуро к ответственности

Глава МИД Бельгии призвал привлечь Мадуро к ответственности

2026-01-03T18:51+0300

БРЮССЕЛЬ, 3 янв – ПРАЙМ. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что президент Венесуэлы Николаc Мадуро должен быть привлечён к ответственности за свои действия после того, как администрация США сообщила, что он предстанет перед судом. "Венесуэльцы заслуживают демократический и легитимный режим — того, чего им не хватало при Мадуро. Мадуро должен быть привлечён к ответственности за свои действия. В то же время, как неоднократно подчёркивала Бельгия, международное право должно соблюдаться при любых обстоятельствах. Все мы заинтересованы в соблюдении основанного на правилах международного порядка. Мы надеемся на скорую деэскалацию и мирный переход. Гражданское население должно быть защищено", - написал он в соцсети X. В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

