https://1prime.ru/20260103/evropa-866169626.html

Европа может усилить военную и финансовую помощь Украине, заявили в РАН

Европа может усилить военную и финансовую помощь Украине, заявили в РАН - 03.01.2026, ПРАЙМ

Европа может усилить военную и финансовую помощь Украине, заявили в РАН

Европа может продолжить и даже усилить военную и финансовую помощь Украине в 2026 году для стабилизации ее экономического положения, говорится в прогнозе ИМЭМО... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T05:23+0300

2026-01-03T05:23+0300

2026-01-03T05:23+0300

экономика

мировая экономика

украина

киев

венгрия

виктор орбан

роберт фицо

владимир путин

имэмо

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866169626.jpg?1767407004

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Европа может продолжить и даже усилить военную и финансовую помощь Украине в 2026 году для стабилизации ее экономического положения, говорится в прогнозе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В 2026 году европейские политики, вероятно, будут по-прежнему продвигать предложение о необходимости безусловного прекращения боевых действий как предпосылки ведения переговоров и будут оценивать как неприемлемые российские предложения по урегулированию конфликта. Подобная политическая позиция предполагает продолжение и даже усиление военной помощи Украине, оказание финансовой помощи Киеву для стабилизации экономического положения в стране", - говорится в прогнозе. По мнению авторов, европейские политики первого ряда за исключением премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо слегка трансформировали свои первоначальные подходы к конфликту. Их позиция плавно эволюционирует от стремления нанести "стратегическое поражение" России до решимости "не дать победить президенту РФ Владимиру Путину". "Однако в практическом плане это ничего не меняет", - считают в ИМЭМО РАН.

украина

киев

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, владимир путин, имэмо, ран