Европа может усилить военную и финансовую помощь Украине, заявили в РАН
Европа может усилить военную и финансовую помощь Украине, заявили в РАН - 03.01.2026, ПРАЙМ
Европа может усилить военную и финансовую помощь Украине, заявили в РАН
03.01.2026
2026-01-03T05:23+0300
2026-01-03T05:23+0300
2026-01-03T05:23+0300
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Европа может продолжить и даже усилить военную и финансовую помощь Украине в 2026 году для стабилизации ее экономического положения, говорится в прогнозе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2026 году европейские политики, вероятно, будут по-прежнему продвигать предложение о необходимости безусловного прекращения боевых действий как предпосылки ведения переговоров и будут оценивать как неприемлемые российские предложения по урегулированию конфликта. Подобная политическая позиция предполагает продолжение и даже усиление военной помощи Украине, оказание финансовой помощи Киеву для стабилизации экономического положения в стране", - говорится в прогнозе.
По мнению авторов, европейские политики первого ряда за исключением премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо слегка трансформировали свои первоначальные подходы к конфликту. Их позиция плавно эволюционирует от стремления нанести "стратегическое поражение" России до решимости "не дать победить президенту РФ Владимиру Путину".
"Однако в практическом плане это ничего не меняет", - считают в ИМЭМО РАН.
Европа может усилить военную и финансовую помощь Украине, заявили в РАН
ИМЭМО РАН: Европа может усилить военную и финансовую помощь Украине в 2026 году
