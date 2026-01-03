Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа средняя цена настольных игр в России - 03.01.2026, ПРАЙМ
Названа средняя цена настольных игр в России
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Покупка настолки в России обходится в среднем в 813 рублей - почти вдвое дороже головоломки или пазла, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Наборы для творчества покупали в среднем за 578 рублей - на 3% дешевле, чем годом ранее. Спрос на эту категорию снизился на 9%. Настольные игры в среднем стоили 813 рублей, что на 4% ниже значений предыдущего года, при этом спрос вырос на 2%", - к такому выводу пришли аналитики, проведя исследование обезличенных данных продаж с 1 января по 25 декабря 2025 года. Головоломки в среднем приобретали за 441 рубль, что на 12% ниже показателей предыдущего года. При этом спрос на них снизился на 25%. Средний чек на покупку книг, напротив, вырос на 18% и составил 412 рублей, при этом количество продаж осталось на уровне 2024 года. Положительная динамика продаж также зафиксирована в категории пазлов: средняя цена покупки составила 505 рублей (–4% год к году), а спрос увеличился на 11%.
10:18 03.01.2026
 
Названа средняя цена настольных игр в России

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете
Покупки в интернете. Архивное фото
© fotolia.com / momius
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Покупка настолки в России обходится в среднем в 813 рублей - почти вдвое дороже головоломки или пазла, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Наборы для творчества покупали в среднем за 578 рублей - на 3% дешевле, чем годом ранее. Спрос на эту категорию снизился на 9%. Настольные игры в среднем стоили 813 рублей, что на 4% ниже значений предыдущего года, при этом спрос вырос на 2%", - к такому выводу пришли аналитики, проведя исследование обезличенных данных продаж с 1 января по 25 декабря 2025 года.
Головоломки в среднем приобретали за 441 рубль, что на 12% ниже показателей предыдущего года. При этом спрос на них снизился на 25%. Средний чек на покупку книг, напротив, вырос на 18% и составил 412 рублей, при этом количество продаж осталось на уровне 2024 года.
Положительная динамика продаж также зафиксирована в категории пазлов: средняя цена покупки составила 505 рублей (–4% год к году), а спрос увеличился на 11%.
 
