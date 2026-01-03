https://1prime.ru/20260103/iran-866168332.html
Иран призвал СБ ООН осудить угрозы США на фоне протестов
Иран призвал СБ ООН осудить угрозы США на фоне протестов - 03.01.2026, ПРАЙМ
Иран призвал СБ ООН осудить угрозы США на фоне протестов
Иран призывает Совет безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша осудить "безрассудные и провокационные" угрозы американского президента Дональда Трампа о... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T02:31+0300
2026-01-03T02:31+0300
2026-01-03T02:36+0300
общество
мировая экономика
экономика
иран
сша
сомали
дональд трамп
оон
ири
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866168332.jpg?1767397011
ООН, 3 янв – ПРАЙМ. Иран призывает Совет безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша осудить "безрассудные и провокационные" угрозы американского президента Дональда Трампа о готовности "помочь" протестующим в ИРИ, письмо миссии страны при Всемирной Организации есть в распоряжении РИА Новости. Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к председателю СБ (в январе – Сомали) и генсеку Организации отметил, что заявления президента США "равносильны подстрекательству к насилию, беспорядкам и террористическим актам внутри Ирана". "ИРИ вновь обращает внимание на ответственность генерального секретаря и Совета безопасности, а также, в частности, его ответственных членов, в соответствии с Уставом ООН, недвусмысленно и решительно осудить эти безрассудные и провокационные заявления президента США в адрес Ирана как серьезное нарушение целей и принципов Устава ООН; потребовать, чтобы США незамедлительно выполнили свои обязательства по Уставу и международному праву, прекратили любые угрозы или применение силы и исполняли свои обязанности как постоянного члена Совета безопасности в соответствии с целями и принципами ООН", - говорится в письме. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
иран
сша
сомали
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, иран, сша, сомали, дональд трамп, оон, ири
Общество , Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, СОМАЛИ, Дональд Трамп, ООН, ИРИ
Иран призвал СБ ООН осудить угрозы США на фоне протестов
Иран призвал СБ ООН осудить угрозы Трампа на фоне протестов
ООН, 3 янв – ПРАЙМ. Иран призывает Совет безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша осудить "безрассудные и провокационные" угрозы американского президента Дональда Трампа о готовности "помочь" протестующим в ИРИ, письмо миссии страны при Всемирной Организации есть в распоряжении РИА Новости.
Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к председателю СБ (в январе – Сомали) и генсеку Организации отметил, что заявления президента США "равносильны подстрекательству к насилию, беспорядкам и террористическим актам внутри Ирана".
"ИРИ вновь обращает внимание на ответственность генерального секретаря и Совета безопасности, а также, в частности, его ответственных членов, в соответствии с Уставом ООН, недвусмысленно и решительно осудить эти безрассудные и провокационные заявления президента США в адрес Ирана как серьезное нарушение целей и принципов Устава ООН; потребовать, чтобы США незамедлительно выполнили свои обязательства по Уставу и международному праву, прекратили любые угрозы или применение силы и исполняли свои обязанности как постоянного члена Совета безопасности в соответствии с целями и принципами ООН", - говорится в письме.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.