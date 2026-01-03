Иран призвал СБ ООН осудить угрозы США на фоне протестов

https://1prime.ru/20260103/iran-866168332.html

ООН, 3 янв – ПРАЙМ. Иран призывает Совет безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша осудить "безрассудные и провокационные" угрозы американского президента Дональда Трампа о готовности "помочь" протестующим в ИРИ, письмо миссии страны при Всемирной Организации есть в распоряжении РИА Новости. Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к председателю СБ (в январе – Сомали) и генсеку Организации отметил, что заявления президента США "равносильны подстрекательству к насилию, беспорядкам и террористическим актам внутри Ирана". "ИРИ вновь обращает внимание на ответственность генерального секретаря и Совета безопасности, а также, в частности, его ответственных членов, в соответствии с Уставом ООН, недвусмысленно и решительно осудить эти безрассудные и провокационные заявления президента США в адрес Ирана как серьезное нарушение целей и принципов Устава ООН; потребовать, чтобы США незамедлительно выполнили свои обязательства по Уставу и международному праву, прекратили любые угрозы или применение силы и исполняли свои обязанности как постоянного члена Совета безопасности в соответствии с целями и принципами ООН", - говорится в письме. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

