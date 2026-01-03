https://1prime.ru/20260103/iran-866168538.html

В Иране начались беспорядки и погромы

В Иране начались беспорядки и погромы - 03.01.2026, ПРАЙМ

В Иране начались беспорядки и погромы

Протесты в Иране, начавшиеся из-за недовольства экономической ситуацией, стали приобретать характер беспорядков и погромов в северо-восточном районе исламской... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T02:49+0300

2026-01-03T02:49+0300

2026-01-03T02:49+0300

мировая экономика

экономика

общество

иран

тегеран

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866168538.jpg?1767397792

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Протесты в Иране, начавшиеся из-за недовольства экономической ситуацией, стали приобретать характер беспорядков и погромов в северо-восточном районе исламской республики, передает иранское агентство Tasnim. "Вечером в пятницу местная акция протеста ряда граждан Ирана прошла в городе Борджнурд (в провинции Северный Хорасан, на северо-востоке Ирана - ред.) из-за колебаний валютного курса риала. В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов", - говорится в сообщении. Отмечается, что число участников беспорядков не превышало 100, они перекрывали дорожные полосы, нарушая транспортное движение в городе. В свою очередь, иранское агентство Fars отмечает, что с утра пятницы в Иране наблюдается сокращение числа мирных протестных акций, приобретая явный политический характер. Участники выступлений, пишет Fars, организованно стали вступать в столкновения с полицией и чаще выкрикивать антиправительственные, промонархические лозунги. Агентство пишет, что волнения организуют небольшие группы людей, вооруженных холодным или огнестрельным оружием или коктейлями Молотова, которые совершают нападения на административные и общественные здания, в том числе и на мечети. Такие случаи зафиксированы на севере страны, в иранской столице Тегеране, а также в Кередже, где, как пишет Fars, протестующие сожгли иранский флаг, забросали прохожих людей камнями под лозунги "Смерть диктатору!" и "Это не последняя битва - Пехлеви вернется!" (имеется в виду иранская монархическая династия Пехлеви, которая пала под ударом исламской революции в 1979 году). Ранее иранские СМИ также сообщали, что протестующие совершают нападения на сотрудников сил правопорядка Ирана. Как передавало агентство Fars, на западе Ирана трое человек погибли, 17 человек пострадали при нападении на сотрудников полиции. В то же время на юго-западе страны погибли по меньшей мере два человека, несколько полицейских пострадали. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

иран

тегеран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, тегеран, сша